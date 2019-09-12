快訊／郭台銘參選箭在弦上　蔡壁如鬆口：他登記後需要我幫忙就辭職

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，參選2020總統箭在弦上，台北市長柯文哲也已經有計畫外放台北市政府蔡壁如，讓蔡辭去顧問一職，全心投入協助郭台銘與民眾黨的立委選舉事務。蔡壁如12日在議會接受質詢時首度鬆口，若郭登記參選，需要幫忙她就會辭職。

蔡壁如要幫忙郭陣營選舉消息一出，引發議會抨擊。市議員郭昭巖指出，1月11就要選舉，如果只有下班派蔡壁如去助選是不夠的，要用到上班時間，要把蔡壁如十二職等的職缺要空出來，否則陷柯於不義。柯文哲表示，「如果郭台銘確定要選，那我們就派她去」。

市議員李建昌也問蔡壁如，你現在走上台前，扮演關鍵性的角色，當郭台銘執行總幹事，什麼時候要離開市政府？蔡壁如則說，「如果他（郭台銘）確定有登記，再來是他確定需要我幫忙，我就會辭職」。

至於蔡壁如是否當執行總幹事？柯文哲說，執行總幹事他不曉得，但去幫忙是真的。

▲台北市長柯文哲、北市府顧問蔡壁如、勞動局長賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

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