影／郭台銘退黨！國民黨依黨紀處分　怒嗆：哪一點對不起你？

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日透過幕僚宣布「正式退出國民黨」，投下震撼彈！國民黨組發會主委李哲華對此表達不滿，批評郭台銘「請問國民黨哪一點對不起你？先把退黨理由講清楚！如果只是為了規避之前在中常會廳表態參選所做出過的承諾，過幾天之後再以獨立身分宣布參選，國民黨又不是菜市場，讓你想來就來，說走就走！」

文傳會代理主委程美華也出面指出，國民黨深感遺憾，將會以國民黨黨員違反黨紀處份規程處理。程美華再度呼籲，國民黨對於參加總統初選的同志表達感謝，透過公開、公正、透明程序選出了候選人，希望全黨團結，全心全意進行輔選。

另一方面，黨紀會主委魏平政強調，國民黨是有制度的黨，對於退黨有一定程序，處分規則也有相關辦法，必須要先經過提案，還要黨紀中央考紀會開會討論，會先請地方黨部了解提案內容。不過魏平政說，郭台銘批國民黨迂腐、百年世襲、身在胡營心在漢等，都與事實不符，且退黨也有相關規定，「不是你退黨，我們就對你沒有辦法」。

李哲華接受媒體訪問表示，還未走完退黨程序之前，黨中央將依照「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」來處理，「國民黨哪有可能這麼笨，讓他這麼灑脫！」

對於國民黨向郭台銘借錢一事，李哲華強調，「國民黨向他借的錢早就歸還，而且那是前主席洪秀柱時代借的」，自吳敦義擔任黨主席後從來沒有向郭借過一毛錢。

李哲華還說，當初是因為郭台銘說想為國家提升競爭力，爭取代表國民黨參選總統，黨中央才特別給郭一個參選資格，「國民黨已經對你這麼厚待啦！你現在要退黨，請告訴我們為什麼？國民黨沒有對不起你！」

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