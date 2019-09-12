快訊／郭台銘退黨選總統！夏普聲明：他因個人因素已讓出SDP持股

記者周康玉／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（12）日宣布退出國民黨，由幕僚下午四點多代為前往國民黨辦理退黨程序。鴻海集團夏普公司12日下午也表示，郭台銘持有夏普旗下的廣州10代線堺工廠（SDP）持股已經出讓。

SDP株式會社代表取締役副社長谷口英男表示，郭台銘因個人因素業已出讓SDP股份，因此廣州界工廠之營運與郭台銘先生無關。

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▲鴻海創辦人突然宣布退黨。（圖／資料照）

另外，針對《日經》報導受到中美貿易摩擦影響終端消費市場信心，以及中國大陸面板廠商產能增加導致面板價格下滑，郭台銘原先個人投資的廣州10.5代面板廠產能恐較原計畫砍半。

SDP12日下午也發出兩點聲明，第一、廣州廠已依原計劃百分之百完成第一期建設及點亮儀式，目前正積極加速提升良率及技術能力。

第二、二期的營運及投產時間，將因應國際形勢及市場需求變化，SDP正本著開放、負責的態度與各供應商協調以達成多贏共識。

鴻海創辦人郭台銘於2012年以個人名義與夏普合作，透過個人投資公司SIO國際控股（SIO International Holdings Limited）入股SDP，並與廣州市政府合資興建廣州10.5代面板廠，主要生產電視用面板，SDP 10代面板廠因此由SIO、夏普（Sharp）共同營運。

廣州10.5代面板廠於7月測產，並於今年內量產，然而市場不斷傳出，受到中國大陸產能過剩，導致面板價格持續處於低檔，加上中美貿易摩擦，讓消費市場失去信心，讓該廠生產進度放慢，甚至傳出已停止作業；也因資金調度不順，傳出「正在尋求新的投資者」。

一直以來，郭台銘在SDP持股過半，然而政界人士質疑，郭台銘持有中國大陸面板廠股份，對其參選總統不利。巧合的是，正值郭台銘宣布退黨之際，夏普代關係企業SDP發聲明，強調郭台銘因個人因素業已出讓SDP股份，然而對於郭台銘何時讓出？以及讓出對象是誰？皆未進一步說明。

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