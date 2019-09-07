失禮又歧視...蔡英文勸韓「謹慎接待外賓」、喊話柯P「要理性」

▲韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者張榮恩、季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜及台北市長柯文哲頻頻出包，韓國瑜接待日本外賓挨轟超失禮，柯文哲則是挨批歧視言論不斷。對此，總統蔡英文7日受訪時苦勸韓國瑜接待外賓應該要謹慎，同時也喊話柯文哲要理性、不要發表歧視言論。

柯文哲遭立委段宜康酸「是比較會考試的韓國瑜」，沒想到柯卻脫口「小英是比較不會考試的韓國瑜」「陳菊是比較肥的韓國瑜」，引來大批網友質疑他再度失言。柯文哲回應強調只是一個形容詞而已，並說自己是情緒壓過理性。對此，蔡英文呼籲柯文哲政治人物還是應該保持比較理性的心情。

蔡英文表示，「我們還是希望政治人物能夠保持比較理性的心情，我到是覺得，他講這些話社會自有公評，政治人物對外說話的時候，不要用容易被誤解、歧視性的語言，對社會的和諧並沒有幫助，對我們民主選舉文化沒有幫助。」

日前讓90名來自日本的官員空等25分鐘，引起外界怒火的韓國瑜，這回試圖擺脫讓「最守時民族」日本人空等的污名，先自誇自己今天沒有遲到，接著表示「我等日本人25分鐘！」卻在事後被日本學者代表松田康博打臉，韓市府臨時換場地，還在媒體前說要多多體諒貴賓，這種行為令人「難以理解」，再次點燃網友憤怒情緒。

對於韓國瑜失禮表現，蔡英文苦勸，「我們接待外國賓客要格外謹慎，畢竟他們來到台灣，多了解台灣一些事情，希望對於他們的接待都能特別謹慎，符合國際禮儀。」