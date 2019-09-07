聯絡疏失害日本學者跑錯地方！　高市官員訕笑：這次是日本人遲到

▲高雄市長韓國瑜表示自己等日方25分鐘，但事實上是連繫有誤。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，事後還對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，澄清自己很準時。但日本研究小組召集人松田康博隨後在臉書PO文表示是韓市府換地點又換時間，雖然事後韓國瑜表示自己對日本人有點不好意思，但其實在等待日方的過程中，有一位官員卻對著媒體表示「這次不是我們遲到，是日本人遲到」。

▲學者見韓國瑜前，竟有市府官員笑稱「這次是日本人遲到」。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜6日說出「等日本人25分鐘」的言論後，立刻遭到日方學者打臉，是韓市府換地點又換時間，引起外界撻伐，其實日本學界拜會行程原定11點20分，不過因為聯繫問題去錯地點，造成拜會延遲，大批媒體和市府官員都在四維行政中心等待，但卻有一名府官員卻當著媒體面表示「先講好這次不是我們遲到，是日本人遲到，日本人才剛到樓下」。

事後新聞局也澄清，因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到，高雄市長韓國瑜晚間開也直播回應，表示這件事是重大的誤會「日本學者完全沒有遲到之外，我還對他們有點不好意思」。