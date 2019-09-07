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日學者打臉韓國瑜引韓粉出征洗版！　松田康博臉書留言衝1.4萬

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▲▼韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）
▲日本學者拜會韓國瑜，卻因連絡窗口疏失，導致日方跑錯地方。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日安排與和日本東京大學學者會面，事後竟對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，但日本研究小組召集人松田康博隨後在臉書PO文表示是韓市府換地點又換時間，事情越演越烈，松田康博的臉書一天就湧進1萬4千多名網友，最多留言就是以「對不起」居多，但還是有不少韓粉為韓國瑜講話，雙方出現激戰。

高雄市長韓國瑜一句「等日本人25分鐘」的言論，遭到松田康博在臉書發文反擊，一天內就湧進近1萬4千多名網友留言，有人以中、英、日文留言「對不起」，還有人說有人以中、英、日文留言「對不起」，還有人說「讓您困擾真對不起，台灣人會好好教訓他的」。

▲松田康博臉書遭韓粉洗版 。（圖／翻攝松田康博臉書）

▲松田康博臉書遭韓粉洗版 。（圖／翻攝松田康博臉書）

▲韓粉紛紛出征到松田康博臉書留言。（圖／翻攝松田康博臉書）

但還是出現不少韓粉，留言為韓國瑜說話，有韓國瑜支持者說「中間聯繫人沒通知，不是臨時改，你還要造謠多久？」，也有人說「他何錯之有？講你不愛聽的就是錯嗎？講等你25分就不行嗎？」，甚至還有人說「韓市長最近被黑得天昏地暗，這並不是他一貫作風，如果你不了解台灣，不瞭解韓市長處境就做出這樣的批判，只能說很遺憾，你跟1450差別並不大」，讓不少網友紛紛按下「怒」的表情。

▲松田康博臉書遭韓粉洗版 。（圖／翻攝松田康博臉書）

▲韓粉紛紛出征到松田康博臉書留言。（圖／翻攝松田康博臉書）

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