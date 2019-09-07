臉書粉絲跌破200萬　柯文哲：我要是怕的話我就發重陽敬老金

▲柯文哲出席台北千人大縱走活動。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2018勝選後，與民進黨之間的關係幾近決裂，而近來因為失言、兩岸發言不討喜導致臉書出現退讚潮，柯也認為背後是綠營網軍在操作。如今粉絲團正式跌破200萬大關，柯文哲受訪時沒有太大反應，還稱「我要是怕的話我就發重陽敬老金」，但這不是他的個性。

▲柯文哲臉書粉專讚數跌破200萬。（圖／讀者提供）

柯文哲表示，很討厭台灣社會這種選舉到了就舉國瘋狂的現象，「這對國家有什麼好處？」，如果台灣老是陷入選戰技術的輪迴，20年前我們跟新加坡也沒有比較差，20年後差這麼多，「這種社會文化我一定要把他打破」，雖然不會一次成功的，但還是會堅持態度。

另外，市府顧問蔡壁如在接受專訪時透露，柯文哲「99％」不會選總統，柯文哲受訪時未多談，反而喊話民進黨政府，強調台北市政的推行，也希望民進黨的中央政府該怎麼做就怎麼做，很多東西你不要故意去卡人家。

「我當台北市長，不管是國民黨的議員、民進黨的議員，只要講得有道理、該做的，我從來不會因為這是誰的樁腳的請託就故意去擋他」，柯文哲說，他是用這種態度在做事，所以希望民進黨用這種態度處理整個國家。

柯文哲表示，2016年他是支持小英的，「為什麼現在對她不是很喜歡？你不可以說這沒辦法、那沒辦法，那我們選你幹什麼？你還是要堅持你的理念」，直言整個國家的政治文化他都很討厭。

