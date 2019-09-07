軍事外交突破！三軍儀隊明年以「中華民國」名義赴美參賽

▲海軍儀隊蘇祈麟上兵去年代表我國赴美參加「世界儀隊錦標賽」。（圖／三角鐵影像工作室授權提供）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文上任後台美關係升溫，以往我國赴美參加「世界儀隊錦標賽」World Drill Championship,WDC）僅能以個人名義報名參賽，不過國防部規劃將於明年首度參加「團體賽」，國防部發言人史順文7日也證實，國軍明年將首度以中華民國國防部三軍儀隊名義，派出10位三軍儀隊隊員組團赴美參賽。

海軍儀隊蘇祈麟去年赴美參加世界儀隊錦標賽，以「矇眼接槍」絕技獲得第4名，更獲得創辦人特別獎的佳績，在海內外皆獲得迴響，蔡英文事後也特別在總統府接見表揚蘇忻麟。

▲蔡英文接見蘇祈麟。（圖／總統府提供）



史順文證實，國防部三軍儀隊將於明年5月，派遣官方代表團10人赴美國邁阿密參加世界儀隊錦標賽，且美方已清楚表達支持我國以「中華民國」之名義參賽的立場，堅定表示不會受到任何外力干擾影響，包括中國大陸可能採取的抗議行動在內。

此外，明年國軍參加世界儀隊錦標的相關經費，將以國防預算支應，10位三軍儀隊隊員屆時將著國軍軍服，分別要在團體賽及個人賽事，期盼藉由與各國儀隊隊員競爭、交流爭取榮譽，也拓展國際能見度。