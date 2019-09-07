郭台銘影響韓國瑜選情？　李乾龍：不可能有「上次」那樣

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）

記者黃巈禾／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘參選2020總統大選蓄勢待發，傳出8日將退回國民黨榮譽黨政，引發外界好奇是否會影響國民黨總統參選人韓國瑜的選情。對此，國民黨新北市黨部主委李乾龍7日受訪表示，對選情有影響但影響不大，且國民黨主席吳敦義早已表明不可能「有上次那樣（換柱）」。

立委柯志恩參選下屆新北市板橋東區立委，7日上午舉辦服務處成立大會，身為國民黨新北市黨部主委的李乾龍7日到場為柯志恩站台。

▲國民黨立委柯志恩。（資料照／記者李毓康攝）

對於郭台銘8日將退回國民黨榮譽黨政的傳聞，李乾龍表示，不擔心會影響韓國瑜的選情，就算對選情有影響但影響不大，他對韓國瑜有信心，且信心來自基層，現在就是勇往直前；且吳敦義早已表態不可能「有上次那樣（換柱）」，要讓基層有明確遵循的方向。

李乾龍建議，韓國瑜的競選團隊盡快組織起來，有紀律、有組織不能單靠個人單打獨鬥，國民黨秘書長曾永權現在是韓國瑜的總幹事，要強勢一點。

▲國民黨新北市黨部主委李乾龍。（資料照／記者季相儒攝）

另一方面，向來挺郭台銘的資深藝人恬娃（范月娟）6日在臉書稱，「郭董9月8日退回國民黨榮譽黨證」，她將跟隨一起退出國民黨。但郭台銘競選辦公室7日強調，「我們沒有所謂退回榮譽黨員狀這件事」，17日會給大家一個是否參選的答覆。