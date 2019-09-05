親戚兒怕當兵「肝膽香皂」用不慣　他愣：智商可免疫...後勁太強笑炸

▲親戚兒子準備入伍，爆笑問題，讓原PO好崩潰！（示意圖／翻攝國防部發言人）

網搜小組／劉維榛報導

老一輩總認為，經過當兵耐操耐磨，最終熬出頭來才是真正的男子漢！不過一名資深學長表示，日前有親戚兒子準備入伍，好奇詢問軍中的「肝膽香皂」一事，深怕洗澡會用不慣，讓原PO思考了一會，最後才秒懂明明是「肝膽相照」，直呼老實弟弟可達到免役條件的吧！

一名男網友在臉書《爆廢公社》出賣遠房親戚，他笑稱，在軍中待了10多年，經驗豐富、閱人無數，而親戚的兒子即將要入伍，希望能討教一下軍旅硬漢生活，結果對方才開口6句話，就讓原PO忍不住笑虧，「我很擔心他進去後…幹部會被氣死」，LINE對話如下：

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親戚兒子：下個月6號，要去成功嶺



原PO：放輕鬆，現在當兵四個月還扣軍訓，一下就結束了



親戚兒子：我朋友也這樣說，他還說什麼不能帶肥皂



原PO：......



親戚兒子：說剛進去就有什麼肝膽香皂，我很怕用不慣



原PO：肝你X，你要不要先去驗智商，你應該可以免役

原PO噴笑解釋，「肝膽相照」是新兵一堆人剛入伍的時候，長官為了讓大家快速熟悉彼此，會在晚上的時候有一小段時間，互相聊天、介紹彼此認識一下，這段時間就稱為「肝膽相照」，看來天兵弟弟真是太老實了，竟誤認成「肝膽香皂」。

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▲網笑瘋，菜鳥兵太憨厚！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

這篇後勁超強的貼文，戳中萬名網友的笑穴，直呼「哈哈哈，單純的美好」、「我猜他是要說肛蛋香皂」、「感覺同梯的會被連累」、「應該直接驗退」、「四個月後，哥，我帶男朋友回來了！」、「達到免役條件了吧！」、「我的天啊，感覺好呆萌可愛哦，有沒有女朋友阿」、「哈哈哈，還要提醒他，不要撿香皂」、「這肯定是天兵！好好顧吧！辛苦了」、「我當兵沒帶肥皂，怕掉地上彎腰去撿，我很聰明的，我買沐浴乳放地上彎腰去擠」。

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