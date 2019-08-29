女兵超稀有！他好奇「碰過很正女軍官嗎」　網秒點名這軍種：基本上都正妹

▲原PO好奇問，有沒有人碰過很漂亮的女軍官。（示意圖／記者楊佳穎攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

軍中男女比例陽盛陰衰，女兵一出現，往往能成為眾所矚目的「嬌點」。一名網友發文問卦，說軍中長官志願役大部分是男生，但偶爾還是會碰到女軍官，忍不住好奇，有沒有人當兵的時候，碰過很正的女志願役，或是被漂亮女軍官管過。就有網友指出，這一軍種最常碰到，「我在某軍訓練學校，基本上都正妹」。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「有人真的碰過很正的女軍官嗎？」文中表示，雖然軍中長官志願役大部分都還是男生，但其實偶爾還是會碰到女軍官走在路上，「有人當兵時真的跟電視演得一樣，碰過很正的女志願役，或是被她管過的嗎？」

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▲女兵在軍中相當稀少，圖為陸軍軍官李雅儀。（圖／取自軍聞社）

看到貼文後，其他網友紛紛留言熱論，「中部運輸大隊的女排長」、「有碰過一個掛中士的學姊，超正」、「有一次在成功嶺教召，遇到幫忙打飯的班長，長得超像魏蔓，身材又好」、「空軍很多，以前在恆春拔草的」、「之前在斗煥坪的時候有一個超正的女軍官，教召的時候她會排假避免被搭訕！」

其中，許多人都認為，海軍裡有很多漂亮的女兵，「有喔！海軍很多」、「海軍一級棒，軍服有腰身」、「我在海軍訓練學校，基本上都正妹才會被送訓，送訓=爽，連學校上下班軍士官也正」、「當初我快退時，有去接我們隊慶的介紹任務，遇到兩個海軍軍校妹，一個馬尾、一個短髮，正」、「海軍真的有，而且是雷達站的，有夠正。」

▲黃采潔前年曾登上海軍《忠義報》的版面，被外界稱為海軍之花。（圖／翻攝自Facebook／黃采潔）

還有鄉民表示，「憲校、海軍、國防部、憲兵主計處，遇過這幾個單位的女官都頗正，有個朋友空軍在松機，長的很像身材好的李千娜」、「醫務士受訓時，有遇到軍醫士高班，全班只有3個男的，女士官中有幾個蠻亮眼的，隔壁預財有人沉不住氣傳紙條，後來被大隊長在餐廳當眾讀給大家聽，被笑到結訓」、「在國防部遇過莒光園地的，頗正。」

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