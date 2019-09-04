討厭吃蔬菜...他台北叫客製便當70元「開蓋樂歪」　網酸盤子！行家一算逆轉

▲不吃煮熟蔬菜的網友東挑西撿，得到了一份客製化便當。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

「天龍國」貴為台灣的首善之都，從物價到房價無一不是領頭羊角色，驗證了台北居大不易。就有網友在松山區買了份便當，由於挑食緣故他東挑西刪，最後收的成品上桌，打開餐盒只剩蝦捲、滷蛋和白飯，「這客製化的便當在台北70元合理吧？」

台北網友日前在PTT發文，他在晚餐時段來到松山區一間便當店，由於個人特殊的飲食習慣，不吃烹煮過的蔬菜，「而生菜加醬是可接受的」。既然有著挑食的個性，在買飯時總會特別提醒老闆這個不要加、那個菜不吃，這天他點了蝦捲飯後，又一一指出不要的配菜。

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他在結帳之後打開了便當飯盒，映入眼簾的畫面是1肉、1菜，3條蝦捲、1顆對半切的滷蛋，底部鋪滿粒粒分明的白米飯，瞬間愉悅之情湧上心頭，「台北松山區70元便當，合理吧？我是吃很開心啦。」

▲蝦捲是台南知名美食。圖為周氏蝦捲。（圖／取自周氏蝦捲FB粉絲專頁）

照片貼出後，多數網友直呼0配菜的便當太貴了，「比南部白飯菜還慘」、「不如吃台鐵便當」、「老闆真爽」、「不會去挾自助餐嗎」「50（元）還差不多」、「屏東70（元）可以吃雙主菜+6小菜」、「你的錢真好賺」、「貴死......不，是笑死XD。」

不過也有些網友認為，這是客製化便當，3條蝦捲也不便宜，「非常合理呀，那是蝦捲，台南也差不多」、「毛那麼多，才算你70（元）很合理吧」、「金仙蝦捲一條15-20（元）」、「其實有可能，蝦捲單價計，飯量多加5元」、「台南蝦捲一條就20（元）起跳了，其實不貴。」

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