影／Yahoo官網無預警大當機　PTT哀號一片：真的掛了！官方曝災情

網搜小組/劉維榛報導

知名搜尋引擎網站Yahoo傳出重大當機噩耗,包括官網、信件、拍賣等,用戶都無法登入,掀起眾多網友PO網求救,對此,雅虎官方也在推特上緊急回應了!

▲官網大當機!(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

今(5)日,不少網友在PTT抱怨,Yahoo奇摩連不上去,氣炸直呼「網站現在似乎掛點了,已經重連五分鐘還是連不上,那麼大的網站可以當(機)那麼久,乾脆收一收算了!」文章一貼出,掀起排山倒海的鄉民簽到哀號,「老人崩潰」、「真的掛了」、「我的IE當了」、「連不上+1」、「沒在用,剩收信功能」;也有人譏諷調侃,「都什麼年代了還在用yahoo」。

《ETtoday新聞雲》記者實測,Yahoo官網首頁的確連不上,就連拍賣APP也連接不上,呈現死當狀態,對此,雅虎客服官方推特稍早發文表示,已正在維修問題中,請用戶耐心等待。

另外,有網友也發現,「美國線上」(AOL)目前官網也無法進入,至於當機原因仍未清楚,有待業者出面解答!

You may not be able to access some of our services, including email. Our top priority right now is getting this fixed. We appreciate your patience.