影／Yahoo官網無預警大當機　PTT哀號一片：真的掛了！官方曝災情

網搜小組／劉維榛報導

知名搜尋引擎網站Yahoo傳出重大當機噩耗，包括官網、信件、拍賣等，用戶都無法登入，掀起眾多網友PO網求救，對此，雅虎官方也在推特上緊急回應了！

▲官網大當機！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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今（5）日，不少網友在PTT抱怨，Yahoo奇摩連不上去，氣炸直呼「網站現在似乎掛點了，已經重連五分鐘還是連不上，那麼大的網站可以當（機）那麼久，乾脆收一收算了！」文章一貼出，掀起排山倒海的鄉民簽到哀號，「老人崩潰」、「真的掛了」、「我的IE當了」、「連不上+1」、「沒在用，剩收信功能」；也有人譏諷調侃，「都什麼年代了還在用yahoo」。

《ETtoday新聞雲》記者實測，Yahoo官網首頁的確連不上，就連拍賣APP也連接不上，呈現死當狀態，對此，雅虎客服官方推特稍早發文表示，已正在維修問題中，請用戶耐心等待。

另外，有網友也發現，「美國線上」（AOL）目前官網也無法進入，至於當機原因仍未清楚，有待業者出面解答！