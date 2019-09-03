燒烤客滿要等2小時！「候位一家人」問一句話…店長尷尬　客：食慾全沒了

▲原PO分享吃燒肉遇到的一家人，引起討論。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享吃燒烤才剛開始大快朵頤時，被等位子的一家人問了一句話，讓他直呼「當下食慾完全沒了。」他說，看到店長一臉尷尬，他等對方走後就馬上回家。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，當時一家人到櫃檯詢問「現在有位子嗎」，接待人員回應「目前客滿要2小時後」，結果，「這一家人的老母問我們說『你們吃飽了嗎』？」

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「你OO才吃飽沒啦⋯⋯到底有什麼臉這樣問啦」，原PO表示，當下食慾完全沒了，要吃就要訂位，沒位子就別吃。

▼原PO認為，要用餐就要先訂位。（圖／示意照／翻攝unsplash免費圖庫）

對此，有網友表示「我會直接說我剛來」；原PO回「我直接瞪她」。還有人建議「就回她『我還有點餓』」；原PO回，「剛好店長在我們旁邊，一臉尷尬得要死。」

也有人說，「原本用餐可能一小時就打算離開，被這麼一問，決定吃好吃滿坐足兩小時」；原PO回，等這一家人走後，他馬上回家，「已經確定（對方）騎車離開現場後，我還吃了幾碗冰，確定有人在等我們的位子後才離開。」其他人留言，「本來飽了，但妳這麼一問，我又餓了」、「飽了也不要起來 ，繼續點餐。」