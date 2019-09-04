外送員超怕接的單！「點這種食物＋在這裡取餐」最惹人厭...沒人想送

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

越來越多人喜歡使用美食外送APP，只需滑滑手機，就能享用美食。但是外送員其實超怕接到「容易變形」食物的訂單，例如冰淇淋、蛋糕等；而最怕的外送的取餐地點則是在「百貨商圈」。

據三立新聞網報導，外送員透露，他們最怕接到的訂單就是「容易變形」的食物，例如冰淇淋、鬆餅、蛋糕等，因為要想完好無缺的送到顧客手上，必須小心翼翼處理食物，像是自備隔板、飲料架及塑膠袋等。此外，外送員還提到，若外送地點位於「百貨商圈」，就要相對花較多的時間去找停車位，因此很少人想要送。

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其實，外送員也有很多不為人知的辛酸事件，他們在送餐時遇到最困擾的情況前三名分別是，「交通出狀況」、「找不到客人」與「必須爬樓梯」等；而送貨地點若位在醫院、百貨、殯儀館也是令他們討厭的地方；且容易變形的食物也是他們的地雷，因為外送過程得提心吊膽，到貨時若不小心毀損，不僅會被客人投訴，最後還要被罰100元。

▲uber eats機車外送。（圖／記者李毓康攝）



外送平台越來越夯，但是日前卻傳出一名外送員前往取餐時未主動報單號，被老闆娘叫去一頓臭罵，他趕緊道歉，沒想到疑似老闆娘弟弟衝出來叫囂「你最好對我姊態度好一點，不然我就揍你」、「我剛剛不是有叫你尊重點蛤？聽不懂是嗎？」現場4名外送員目睹火爆過程，還拍下影片，顯示老闆娘狂罵外送員，嗆聲「如果後續網路有什麼謠言，我都找你。我打客服就能找到你。」

不過，事後店家出面澄清，外送員態度也不好，雙方才引發口角爭執，另外，UE總公司也已經介入協調處理後續。