媽拿一盒高級巧克力！他順手一顆「瞬間變螃蟹」嚇壞：差點升天　網全看呆

▲如果家裡有買這種香皂，真的要注意，別被孩子吃到。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨晚拿到老媽的一盒巧克力，外包裝十分精美、高級，而他沒有多想，順手就塞進嘴裡，沒想到瞬間吐出泡泡，也意識到這根本是肥皂。網友們看見本尊後，都覺得像極了真的巧克力，不禁笑回「看起來很好吃」、「媽媽太調皮了吧！想知道明天會不會拉肚子」。

男網友昨在「爆廢公社」大吐苦水，表示「就在剛才，我媽拿了這盒巧克力給我，順手吃了一顆，吃完覺得...X點升天，這是肥皂啊，還真的吐出了泡泡，媽...我會被妳氣死。」

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▲大家都覺得還原度超高。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見這盒肥皂，外表就像高級巧克力一樣，不僅包裝煞有其事，連本體的裝飾、小細節和下方底杯，全部都高度還原，不提醒還真有可能誤食。而網友們也驚呼，「我爸有一次也是這樣，還說怎麼都是泡泡」、「哇！危險，被小孩拿到就慘了」、「你媽要你先當白老鼠」、「什麼？這樣看根本巧克力好嗎」、「這放在我家絕對會搶翻，吃完大家一起吐泡泡」。

上當的原po也忍不住發問，「話說...大家有嘗試過肥皂嗎？」沒想到，一席話釣出許多吃過各種奇怪東西的朋友，「肥皂還好，小弟我還吃過蚊香、洗碗精、鵝的大便」、「小時候，我妹把沙拉脫加水倒到維他露P罐子裡要吹泡泡，結果下課回來很渴我就給他齁噠啦」、「我媽曾經吃過跟牛軋糖長一樣的肥皂」。

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