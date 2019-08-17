男大生和女友「同鄉且媽媽同姓」！一驗DNA…女方竟是小他3歲表姨婆

▲原PO發現女友竟是遠房親戚。非當事者。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名男大學生在Dcard表示，他在放暑假前透過交友軟體Goodnight認識一名女大生，兩人同樣都是香港僑生，獨自來到台灣念書，更巧的是，他們竟然都是客家人，原鄉也都是廣東省紫金縣，就連媽媽的姓氏都一樣，一連串奇妙巧合讓他覺得簡直是命中註定。怎料，原PO不久前把他們的口水寄到美國進行基因檢驗，才發現「我們的基因組成很像」，翻閱祖譜後確認兩人真的有血緣關係，對方竟然是小他3歲的表姨婆。

請繼續往下閱讀...

▲兩人的戀情遭到女方媽媽反對。非當事者（示意圖／記者李佳蓉攝）



原PO指出，原本出於好奇心態，將他和女方的口水送到美國檢驗，結果為「基因組成相像」，於是他們在香港再度進行了鑑定，想不到還真的有血緣關係，為了查出兩人之間到底有什麼關聯，便一起到了故鄉紫金縣翻閱祖譜，果然在上頭找到雙方家人名字，「算起來，她是我的表姨婆。」

►超爽DER！點我現賺 2188



雖然很震驚，但兩人仍選擇繼續交往，1個月後也火速見了家長並聊到此事，「我媽是沒有反對，只是伯母反對」，另原PO相當懊惱地說，「怎麼辦？我們很恩愛。」

大部分網友都很支持原PO，也認為兩人並非近親，相愛是沒有問題的，「六等親以外不犯法，不過差兩輩分，你居然比他大，神奇」「沒事幹嘛說，都不知道幾等親去了」「表兄妹是能成婚的，何況是這麼遠的表親」「東方文化底下倫理觀念比較重，法律上也不違反的話，倒是可以找時間跟長輩溝通一下。」