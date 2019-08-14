一進全家「太空包部隊」立正站好！台中哥秒被療癒　老鳥笑：這夭八放假的

▲真的全立正站好，除了「蚵仔煎」以外。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

台中一名男網友昨日到全家消費時，猛然看到零食架上的太空包，全像阿兵哥一樣乖乖站好，在眼睛被療癒的同時，他也認為，如此認真的工作態度，應該要加薪阿！

網友深夜在「爆廢公社」發文表示，「哥逛超商這麼久以來，第一次看到這麼乖的太空包，全部都給我立正、排排站好，根本就是阿兵哥阿。」

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▲網友笑虧，當兵技能沒忘。示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

只見架上各種零食包不僅整齊擺放，連阿兵哥摺豆腐干時所用的「摳角、捏線」也派上用場，認真程度破表，讓原po不禁豎起大拇指，笑說「哥一定幫你們跟老闆反應，給你們加薪」。

網友們看完紛紛大讚，「療癒啊！如果世上每個人都有乾淨整齊強迫症，那就太美好了」、「覺得眼睛被救贖了」、「用折衣板摺過的餅乾」、「這一定都是夭八放假的」、「稍息之後，不敬禮解散」、「好像熨斗燙過哈哈哈哈」。

有趣的是，一些眼尖網友逮到「偷懶阿兵哥」的身影，笑虧「左邊那包蚵阿煎被客人碰過嘛」、「蚵仔煎你偷懶...沒站好喔」。

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▼不禁讓人想起，阿兵哥必會的摺豆腐干。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）