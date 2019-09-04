　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最荒涼學區？華梵大學「從衛星看整片綠」　學生哀號：學餐還倒掉…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華梵大學。（圖／翻攝自google maps）

▲從衛星圖來看，華梵大學周圍全綠油油。（圖／翻攝自google maps）

記者黃可昀／綜合報導

一名過去讀山區大學的網友表示，他見過有些同學可以一整個月都不下山，「靠著學校周邊商家，就能快樂的生活下去」，但並不是每所偏遠大學的都這麼方便，有些甚至連附近商圈都沒有，要買東西或吃飯非得要到市區，否則只能靠學校裡的餐廳跟便利商店生存。

►超爽DER！點我現賺 2188

請繼續往下閱讀...

▲▼華梵大學。（圖／翻攝自華梵大學官網）

▲華梵大學位處深山，周圍也沒什麼商家。（圖／翻攝自華梵大學官網）

這名網友在PTT表示，他之前讀的大學雖然在山上，但是學生數量多，進而帶起周圍的商機，即使離市區很遠，仍不用擔心三餐和娛樂生活，不過，他相信一定存在著被遺忘的大學，究竟「台灣最荒涼的大學學區是哪邊？」

貼文一出，就釣出大批華梵大學的學生哀號，「華梵最狂，沒有之一。」「華梵吧，朋友讀那裡，我看衛星圖真的是什麼都沒有，聽說學餐還倒掉，超慘。」「華梵那個地點真的很猛，路過一次。」「華梵，之前無聊想說從木柵開進華梵看看，車程半個多小時。」「華梵、南華、東華，簡稱偏僻三華，超有名的。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

還有人指出，如果從用衛星地圖來看，就能知道華梵多偏僻，「華梵真的厲害，用Google地圖開衛星超級綠。」「剛google map一下華梵，驚為天人！」

除了新北市石碇區的華梵大學，高雄師範大學燕巢校區的學生也表示，「肯定是高師大燕巢校區呀！自從OK倒了，要去最近的便利商店要走路一小時。」「高師大燕巢校區，又遠又偏，根本被強制孤立。」「高雄師範燕巢校區說第二，沒人敢說第一。」「高師燕巢就真d偏僻 ，以前到那比賽只能在學校商店買吃的。」

ET快訊
即／玲玲睜眼漫步！「雨彈夜襲」大台北4縣市灌1天　法西颱風將
台北富商印「TS極樂行事曆」！私會貴婦壞壞1110次　結局曝
神經粗到頂天！調皮男「天天拿求婚戒」在眼前晃　女友完全沒感覺
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／剛搬來就用260度電！　她10天內「狂噴1560元」…網揪元凶：這台是電費殺手

影／每月菜錢燒1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」塞冰箱再倒掉　網鼻酸...卻勸母湯

連兩次夢到過世爺爺「腳不舒服要看醫生」　孫女被嬤問一句：眼淚默默留下

燒烤客滿要等2小時！「候位一家人」問一句話…店長尷尬　客：食慾全沒了

影／番薯外型相似99.9%！美加中間「平行台灣」曾爆紅　5年後網依然驚呆：太像

真人芭比網紅直播卸妝！「素顏真面目」曝光網嚇壞：OMG

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

快訊／國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　擬9/16上路

好市多牛肉放久了一樣好吃！　專家點出「關鍵原因」：能多放3個月

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

快訊／國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　擬9/16上路

好市多牛肉放久了一樣好吃！　專家點出「關鍵原因」：能多放3個月

開學季最ROCK演唱會！超接地氣「搖滾台中」組曲High爆登場

全台最荒涼學區？華梵大學「從衛星看整片綠」　學生哀號：學餐還倒掉…

外送員超怕接的單！「點這種食物＋在這裡取餐」最惹人厭...沒人想送

朱銘創作66年「歡喜做甘願受」　獲總統文化獎文化耕耘獎

潛林班地竊「小垂枝石松」瀕危植物　台東黃男公開販售遭查獲

甜點控必看！快填滿第二胃　成熟大人味《路西亞》：OMG！

SJ回歸前再登台! 準備好見歐巴了嗎

5汪超愛馬麻…愛到不讓她自己洗澡　每天浴室門口就是這麼擠

AMGEN安進首創全球第一所「安進學院」　打造國際生醫人才庫

上海好市多「台味濃」背後房東曝光！150台灣員工跨海支援

參加前男友婚禮包多少？　謝盈萱妙答「3個字」網友全拍手！

南極洲驚現「超長滑行痕跡+詭異雪堆」！　網瘋傳：UFO墜機現場

世籃賽／大陸男籃主場崩盤　不敵委內瑞拉無緣晉級16強

中職／找回除獅力　羅力：去年犯了很多錯

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

生活熱門新聞

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台..

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

好市多中和店將實施新政策　網推..

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

玲玲轉中颱！雨炸到周末...熱..

連續夢到過世爺爺　孫女聽嬤問一..

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

乖孫出國工作想家　一看阿嬤「自..

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣..

美加中間藏「平行台灣」　網驚：..

外送員超怕接的單！揭密點這種最..

3Q總公司：打UberEats..

更多熱門

相關新聞

教部籲「管制新生騎機車」惹議急澄清

教育部昨（3日）公布107年校安事件統計資料，「意外事件」占總體校安通報事件的13.5%，「意外事件」中又以「交通事故」占62%，其中大專學生交通事故死亡人數最多，107年就高達137名，呼籲各校加強學生交通安全教育。但對此外界誤會是限制新生騎機車。教育部今（4日）特別澄清，「絕對沒有」，只是呼籲學校重視安全宣導，降低發生事故的風險。

當世界上只有一種博士標準　而且還是台灣標準？

大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？

畢業後搬回家！他4點分析：自住過回不去

失業子女就學補助提高1600～2000元！　2子之家最高補助5萬7600元

關鍵字：

華梵大學高師大燕巢校區大學

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

好市多中和店將實施新政策　網推爆

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面