全台最荒涼學區？華梵大學「從衛星看整片綠」　學生哀號：學餐還倒掉…

▲從衛星圖來看，華梵大學周圍全綠油油。（圖／翻攝自google maps）



記者黃可昀／綜合報導

一名過去讀山區大學的網友表示，他見過有些同學可以一整個月都不下山，「靠著學校周邊商家，就能快樂的生活下去」，但並不是每所偏遠大學的都這麼方便，有些甚至連附近商圈都沒有，要買東西或吃飯非得要到市區，否則只能靠學校裡的餐廳跟便利商店生存。

►超爽DER！點我現賺 2188

請繼續往下閱讀...

▲華梵大學位處深山，周圍也沒什麼商家。（圖／翻攝自華梵大學官網）



這名網友在PTT表示，他之前讀的大學雖然在山上，但是學生數量多，進而帶起周圍的商機，即使離市區很遠，仍不用擔心三餐和娛樂生活，不過，他相信一定存在著被遺忘的大學，究竟「台灣最荒涼的大學學區是哪邊？」

貼文一出，就釣出大批華梵大學的學生哀號，「華梵最狂，沒有之一。」「華梵吧，朋友讀那裡，我看衛星圖真的是什麼都沒有，聽說學餐還倒掉，超慘。」「華梵那個地點真的很猛，路過一次。」「華梵，之前無聊想說從木柵開進華梵看看，車程半個多小時。」「華梵、南華、東華，簡稱偏僻三華，超有名的。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

還有人指出，如果從用衛星地圖來看，就能知道華梵多偏僻，「華梵真的厲害，用Google地圖開衛星超級綠。」「剛google map一下華梵，驚為天人！」

除了新北市石碇區的華梵大學，高雄師範大學燕巢校區的學生也表示，「肯定是高師大燕巢校區呀！自從OK倒了，要去最近的便利商店要走路一小時。」「高師大燕巢校區，又遠又偏，根本被強制孤立。」「高雄師範燕巢校區說第二，沒人敢說第一。」「高師燕巢就真d偏僻 ，以前到那比賽只能在學校商店買吃的。」