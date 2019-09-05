厚臉皮親戚過年「0伴手禮狂蹭飯」　被婉拒仍硬要拜訪：看你們可憐欸

▲過年到人家家裡作客，準備一點伴手禮是禮貌。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

「親戚不能挑選，只好想辦法避開了。」一名女網友在臉書分享厚臉皮親戚令人傻眼的行徑，對方不僅過年超愛到她家蹭吃蹭喝，甚至還說一直堅持去作客是因為「看原PO家可憐」，讓她超吐血，網友們也都崩潰表示「這種事我真的做不來」、「好不要臉」。

「不知道大家有沒有遇過那種厚臉皮的親戚？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示某位親戚每次過年都說要去他們家，即使她沒空婉拒，對方還是堅持要來。她還指出，由於弟弟育有1女，親戚則是2個小孩，每次弟弟都一定會包紅包給他們2個小孩，但對方包回來的卻是少了很多，甚至有時候還會送「襪子或是枕頭」取代，讓原PO看不過去，「這不是計較，是起毛子（心情）的問題。」

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不僅如此，原PO表示，某次過年時，親戚打電話過來問「有飯吃嗎？」但媽媽又屬於隨和派的人，當然就讓他們過來，不過他們連最基本的伴手禮都沒帶，吃完拍拍屁股就走人了，甚至還想把沒吃完的肉乾、飲料打包帶走。

更奇葩的是，有次原PO決定謊稱過年要出門不在家，對方卻還是來狂按電鈴，按到鄰居都受不了了；原PO隨後還聽到對方媽媽說，每次過年都堅持要過來是因為原PO跟媽媽住、家裡人口不多，「看他們可憐」才一直要去走春的。

▲「親戚」是許多人排斥過年的因素之一。（圖／CFP）

原PO傻眼表示，由於媽媽從事餐飲業，過年只有放5天，每次叫親戚不要來他們還是都不聽，「但他們堅持要來，既然是自己堅持要來，卻說我們可憐？」不過她也慶幸現在雙方已經鬧翻，她和媽媽終於可以安靜地過年了。

網友們看完這誇張行徑都無言了，「空手來作客領紅包？這種事我真的做不來！」、「有遇過，比你這還無賴，斷絕關係了」、「我家開麵攤，不用過年過節，三不五時就有人攜家帶眷來，吃飽喝足閃人，連碗都不收」、「好不要臉，還好拒絕往來了」。

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