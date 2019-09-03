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2歲童眼睛竄出「6條透明噁蟲」！醫一掀驚呆：正常人不該有…恐怖真相曝光

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▲▼男童眼睛裡被發現有透明小蟲。圖非本文當事人（左圖／翻攝自微博，右圖／CFP）

▲男童眼睛裡被發現有透明小蟲。圖非本文當事人。（左圖／翻攝自微博，右圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省長興縣一名年僅2歲的男童，近日因為眼睛不適到當地醫院眼科就診，不料醫師王道斌檢查後嚇呆了，因為男童的眼瞼裡竟然藏著細小透明蟲子，之後花了15分鐘繼續翻找，總共取出了6條噁蟲，「我從醫20多年都沒看過這種場景。」醫師證實，這些蟲是結膜吸吮線蟲，「正常人是不會感染的」，一問之下才揭發了關鍵原因。

綜合陸媒報導，這些細長蟲子的身體呈半透明狀，長度為1至2公分，當牠們從2歲男童眼睛取出後，便不停地蠕動。王道斌回想治療過程時表示，「因為孩子不是很配合，所以我們點了麻藥之後，才順利把（患者）眼瞼拉開來看，沒想到就發現了有5、6條細小的蟲子，在結膜囊裡面爬動。」

王道斌心有餘悸地指出，從醫20多年來從沒見過如此情景，透過15分鐘的翻找後，一共在孩子的右眼中取出6條活蟲，左眼則無異樣。他事後為了知道蟲子的種類，立刻諮詢上海專業醫師，並證實該蟲子為「結膜吸吮線蟲」（Thelazia callipaeda）。

▼結膜吸吮線蟲不斷蠕動。（圖／翻攝自微博）

▲▼結膜吸吮線蟲瘋狂蠕動。（圖／翻攝自微博）

醫師再指，「正常人是不會感染吸吮線蟲的，牠們一般來說寄生於牛、羊或者寵物貓狗等小動物的結膜囊裡面，通過果蠅一種蒼蠅作為中間宿主，來進行傳播。」王道斌表示，進一步詢問狀況後，果然發現男童家中養了寵物狗。

據悉，感染結膜吸吮線蟲後，蟲子通常會寄生在患者的結膜囊裡，可引起眼異物感、眼瞼水腫、結膜充血、結膜囊分泌物增多等，導致淚道感染、結膜炎、角膜炎甚至角膜潰爛；嚴重的話，蟲子還可能進入眼內，引發失明。

醫師提醒，「這些寄生蟲主要來自狗或者貓，從養寵物開始，一定要注意個人衛生，定期為家裡的寵物檢查身體、洗澡、驅蟲，抱完寵物後一定要洗手才能降低被感染的風險。」

▼醫師指出，家裡若有養寵物貓狗，最好在接觸完後洗手。（圖／CFP）

▲▼醫師指出，家裡若有養寵物貓狗，最好在接觸完後洗手。（圖／CFP）

ET快訊
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