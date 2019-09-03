影／廣場玩水「遭水柱沖飛」！7歲男童慘被爆菊…大腸全被射爛

記者鄭思楠／綜合報導

江西省撫州市一位7歲男童日前被奶奶帶到當地一個廣場玩耍，不幸遭遇了超可怕的意外。當晚，他正蹲下玩水時，被噴泉沖飛爆菊，腸子全被射爛，當場受傷嚴重，現在只能從肚皮上造口排便。噴泉管理方回應，此處是開放式噴泉，設有安全警示標語，事發後正在整改。

據《時間視頻》報導，受傷男童樂樂（化名）8月28日晚上7點半左右被奶奶帶到了廣昌一處音樂噴泉廣場乘涼，正開心玩耍時，被突然衝出的噴泉衝穿臀部，受傷嚴重。樂樂的媽媽說，「當時小孩在裡面玩水，剛好蹲到噴泉口；噴泉一下子噴出來，直接噴射到肚子裡。」

▲7歲男童被噴泉擊穿腸子。（圖／翻攝自《都市現場》）

事發後，樂樂被家人立即送到當地醫院，由於病情嚴重又轉院到江西省兒童醫院救治。兒童醫院住院醫生項燈表示，樂樂傷得不輕，相關部位肌肉受損嚴重，「目前是幫助他腸子癒合，減輕水腫；孩子恢復好的話排便可能可以從肛門排，現在還只能肚皮上造口排便。」

王女氣憤表示，孩子出意外，家長沒看管好有責任，「但是事情發生後，我們發現還有不少別的孩子在噴泉中玩耍。」

▲7歲男童受傷嚴重。（圖／翻攝自《都市現場》）

這處音樂噴泉廣場的管理方是撫州市廣昌縣園林管理所，管理所熊姓副所長回應，這是一處開放式的噴泉，不少家長讓孩子進入噴泉內玩耍，「有工作人員在現場提醒，但是喊破喉嚨都沒人聽！」

網友紛紛譴責家長，「自己跑去玩，家長作為監護人也不照顧好，那就要自己負責，不能什麼都賴別人，又有立警示牌，又有人在現場管的，別人做的夠多了」、「父母責任，自己沒有看管好熊孩子，不能把責任推給別人」、「我弱我有理」、「家長全責，毫無疑問」、「不守規則的人應該付出代價」。