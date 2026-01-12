　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓、柬埔寨聯手破獲詐騙集團　性剝削囚禁威逼韓女拍裸露影像

▲▼南韓政府組織跨部門小組，與柬埔寨當局合作，在金邊成功破獲以性剝削為手段的犯罪組織，逮捕26名成員。（圖／大韓民國青瓦台）

▲南韓政府組織跨部門小組，與柬埔寨當局合作，在金邊成功破獲以性剝削為手段的犯罪組織，逮捕26名成員。（圖／大韓民國青瓦台）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓青瓦台今（12）日證實，南韓警方與柬埔寨當局聯手，在柬國首都金邊成功破獲一個以性剝削為手段的跨國詐騙集團，共逮捕26名成員。該集團涉嫌透過假冒檢察官與金融單位誘騙韓國女性受害人，並逼迫其拍攝性剝削影片，累計受害者達165人、涉及金額高達267億韓元，凸顯跨國詐騙與數位性犯罪的新型態威脅。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人姜由楨在簡報會議指出，此次行動由跨部門「超國界犯罪應對工作小組」主導，並透過韓柬警方的「韓國專責小組」以及南韓國家情報院的情報合作，鎖定犯罪組織在金邊設立的據點後，於本月5日由當地警方突擊查緝完成。

該犯罪集團以金邊為據點，在假冒國家機構後針對在韓國居住女性進行假調查，誘導受害者以為自己涉案，再以檢察官、金融監導院為名義索取金錢與財物。

除了金錢詐取外，該詐騙組織更對女性受害者進一步施壓，包括限制其出入住宿場所，使其陷入「自我禁錮」狀態，並強迫受害女性拍攝、傳送性剝削影片與照片，形成嚴重精神與財務雙重傷害。

姜由楨表示，這類犯罪已從單純財務詐騙進一步演變為「利用心理弱點進行性剝削」，嚴重破壞受害者生活。

另一方面，韓媒《YTN news》獨家報導指出，南韓國家情報院與柬埔寨警方合作，去年12月成功逮捕涉嫌詐騙的40歲韓籍男子丁姓男子，國際刑警組織甚至曾對其發布紅色通緝令。丁姓男子以暱稱「萬福」在當地活動，精通中文，並與中國籍犯罪集團首腦共同策畫規模約200億韓元的投資詐騙。

據悉，從2024年2月後的一年半以來，該詐騙組織在柬埔寨度假村設立「客服中心」，以高收益投資為名義，騙取229名投資人、共約194億韓元的資金。

此外，南韓首爾警察廳2025年11月已先行逮捕該組織韓籍中間幹部共54人，並移送檢方。青瓦台強調，政府將迅速安排被捕犯罪嫌疑人回國受審，對於任何傷害韓國國民的超國界犯罪，將追究嚴格法律責任。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

《黑白大廚》評審受害　遭盜用發售假餐券

《黑白大廚》評審受害　遭盜用發售假餐券

Netflix綜藝節目《黑白大廚》知名評審、韓國唯一米其林三星餐廳「Mosu Seoul」主廚安成宰，近日淪為詐騙集團鎖定目標。

赴日旅遊注意！「蜱蟲病」患者數創新高

赴日旅遊注意！「蜱蟲病」患者數創新高

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

關鍵字：

日韓要聞東南亞要聞柬埔寨南韓詐騙集團性剝削

讀者迴響

