日餐廳「牆壁夾女屍」！49歲變態老闆長相曝　女死者死因出爐

記者王佩翊／編譯

日本北海道日高町一間餐廳的49歲老闆涉嫌將20多歲女性友人的屍體藏在自家餐廳的牆壁內，直到被警方發現前都照常營業，讓客人伴屍吃飯的恐怖行徑引發討論。如今案件細節再度曝光，北海道警方11日公布驗屍結果，證實死者死因為頸部遭勒斃導致窒息身亡。

根據《每日新聞》報導，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌在2025年12月31日前後，以繩索等物品勒斃女子，並將女子的遺體藏匿於餐廳牆壁夾層，隨後若無其事地繼續營業至2026年1月。

警方調查指出，死者頸部有明顯勒痕，除此之外身體其他部位並無顯著外傷。遺體被發現時倒臥在店內牆壁下方的隱密空間內，入口處以木板完全封死。警方研判，松倉俊彥不僅知悉女子死亡經過，更涉有重大殺人嫌疑，目前正朝此方向深入偵辦。

警方初步判斷死者就是失蹤的20多歲女子，同時也是兇嫌的朋友。失蹤女子2025年12月31日傍晚後與親友失聯，家屬多次聯繫未果，祖母於2026年1月1日向警方報案。

警方隨後鎖定嫌犯松倉俊彥，並在1月3日約談他，經連日偵訊後，嫌犯10日坦承藏屍並供出地點。警方搜索後在店內拆開牆壁，果然在類似壁櫥下方的狹窄夾層中尋獲女屍，目前仍在進行身分鑑定。

