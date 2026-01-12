　
國際

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

記者張靖榕／綜合報導

一個致力於促進伊朗人權的非政府組織今天指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動，已造成至少538人死亡。德黑蘭方面則強硬警告，若美國動武介入、以武力保護示威者，美軍與以色列將成為「合法攻擊目標」。

▲伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗示威逾1萬人遭拘留

美聯社報導，總部設於美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）表示，過去兩周的抗議行動中，另有超過1萬600人遭到拘留。該組織透過伊朗境內社運人士交叉查證訊息，在伊朗近年多次動亂期間，曾提供被認為相對準確的傷亡數據。

由於伊朗當局全面中斷網路與電話通訊，外界掌握示威實況的難度大幅升高。伊朗政府至今未公布整體傷亡數字，在通訊封鎖情況下，美聯社也無法獨立查證相關統計。

國際社會普遍憂心，資訊封鎖恐讓伊朗安全部門內的強硬派更無後顧之憂地展開血腥鎮壓。儘管情勢緊張，大批抗議群眾11日上午仍再度走上首都德黑蘭與第二大城麥什赫德街頭。

川普關注　德黑蘭當局警告美、以若干預將成合法打擊目標

路透社引述《華爾街日報》報導指出，美國總統川普預計於13日聽取官員簡報，評估回應伊朗局勢的多項選項，包括軍事打擊、動用秘密網路武器、擴大制裁，以及為反政府力量提供線上支援等。

伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）則警告美國勿「誤判形勢」。曾任伊朗革命衛隊指揮官的卡利巴表示，若伊朗遭到攻擊，「被占領土」（指以色列）以及所有美軍基地與艦艇，都將成為伊朗的合法打擊目標。

伊朗國營電視台今天播出畫面，顯示德黑蘭法醫辦公室地面陳列數十個裝有遺體的屍袋，並稱死者為「武裝恐怖分子」引發事端的受害者。

以色列為美國干預伊朗預先進入高度戒備狀態

另外，3名於周末參與以色列安全磋商的消息人士指出，以色列已進入高度戒備狀態，為美國可能對伊朗進行任何形式干預預作準備。以色列軍方官員表示，這波抗議屬伊朗內部事務，但軍方正密切關注情勢發展，並已做好「必要時以武力回應」的準備。

去年6月，以色列曾攻擊伊朗關鍵核設施，引發為期12天的衝突，美國也曾短暫介入。當時伊朗以飛彈反擊以色列，並攻擊美國在卡達的空軍基地。

以美熱線　伊朗流亡王儲發聲

以色列消息人士透露，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，討論美國可能干預伊朗的相關事宜。

流亡美國的前伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子巴勒維（Reza Pahlavi）則在社群平台X發文，形容川普見證了伊朗人民「難以言喻的勇氣」，並呼籲示威者「不要放棄街頭」。在目前缺乏統一領導的伊朗反對陣營中，他仍被視為具有重要象徵地位的人物。

01/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

美國洛杉磯威斯特伍德（Westwood）11日爆發大規模示威，數百名群眾走上街頭聲援伊朗抗爭運動。不料抗議現場卻傳出意外，一輛U-Haul租賃貨車突然衝進人群，引發民眾集體憤怒包圍，有人甚至動手砸碎車窗。警方隨後將駕駛拖出車外逮捕，目前傷亡情況尚不明。

