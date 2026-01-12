11歲女童坐父車上「後腦突中彈」　絕望問：爸爸，為什麼我看不到





▲警方正在追捕開槍凶嫌。（圖／翻攝自Antioch Police）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名11歲女童坐在父親車上時，頭部突然遭流彈射中，子彈穿過汽車後方玻璃射中女童後腦，被緊急送到當地兒童醫院急救，生命情況危急。

停車場突傳槍響 11歲女童副駕中彈

事件發生在5日下午12時40分左右，一名父親當時開車載著家人，正準備離開安提阿克市(Antioch)住家前的停車場，一顆子彈突然射中坐在副駕座位上的11歲女童。

女童後來被緊急送到奧克蘭市(Oakland)當地兒童醫院UCSF Benioff Children's Hospital接受治療，目前尚未脫離險境。父親心痛表示，女兒中彈後問他「爸爸，為什麼我看不到了」，讓他心如刀割，「我的家人就是我的一切，我現在感覺我的心要被撕裂了」。

女童家門前中彈 警方鎖定23歲嫌犯

警方後來透過監視器畫面、證人說詞和法醫提供證據等資訊，確認嫌犯是23歲男子哈迪(Ryan Hardy)，他身上持有武器非常危險，呼籲民眾若是發現千萬不要靠近，請撥打電話幫忙通報線索。

女童家屬表示，由於事件就發生在家門前，讓他們基於人身安全理由選擇不公開身分，並且覺得繼續居住在當地不安全，計畫要永久搬離，已在網路上發起募款活動。