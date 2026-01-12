　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

11歲女童坐父車上「後腦突中彈」　絕望問：爸爸，為什麼我看不到

11歲女童坐父親車上「後腦突中彈」　絕望發問：為什麼我看不到了。（圖／翻攝自Antioch Police）

▲警方正在追捕開槍凶嫌。（圖／翻攝自Antioch Police）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名11歲女童坐在父親車上時，頭部突然遭流彈射中，子彈穿過汽車後方玻璃射中女童後腦，被緊急送到當地兒童醫院急救，生命情況危急。

停車場突傳槍響　11歲女童副駕中彈

事件發生在5日下午12時40分左右，一名父親當時開車載著家人，正準備離開安提阿克市(Antioch)住家前的停車場，一顆子彈突然射中坐在副駕座位上的11歲女童。

女童後來被緊急送到奧克蘭市(Oakland)當地兒童醫院UCSF Benioff Children's Hospital接受治療，目前尚未脫離險境。父親心痛表示，女兒中彈後問他「爸爸，為什麼我看不到了」，讓他心如刀割，「我的家人就是我的一切，我現在感覺我的心要被撕裂了」。

女童家門前中彈　警方鎖定23歲嫌犯

警方後來透過監視器畫面、證人說詞和法醫提供證據等資訊，確認嫌犯是23歲男子哈迪(Ryan Hardy)，他身上持有武器非常危險，呼籲民眾若是發現千萬不要靠近，請撥打電話幫忙通報線索。

女童家屬表示，由於事件就發生在家門前，讓他們基於人身安全理由選擇不公開身分，並且覺得繼續居住在當地不安全，計畫要永久搬離，已在網路上發起募款活動

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無人計程車卡在輕軌上　「後方有列車靠近」乘客驚嚇下車逃命

女清理傷口感染「意外拔出一顆子彈」　卡體內20年嚇：完全沒發現

發現寵物犬被「送去安樂死」　女持刀狂捅分居夫：你殺了我的狗

英勇警犬追捕逃犯「被連開多槍射殺」　最後任務心碎畫面曝

收容所汪化身逃脫大師「連開2道門」　神開鎖技術志工嚇：不是AI

天天守垃圾桶旁等朋友　友善阿金「叼心愛娃娃」開心迎接清潔隊

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

國際熱門新聞

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

伊朗示威已6千死　社群屍體成堆影片曝

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

川普如何讓台積電點頭？美部長全說了

運河水位下降驚見廢車　駕駛座躺白骨

快訊／川普考慮空襲！　大使館：美國公民儘速離開伊朗

即／北海道外海規模6.2地震　深度僅10公里

女市長「上賓館談公事」下台　回鍋得票竟更高

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

不只考慮空襲伊朗！川普還有「4大絕招」

台美關稅15%！台積電ADR勁揚逾2.5%　美股四大指數收高

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

白宮：川普考慮發動空襲　阻止伊朗鎮壓示威者

更多熱門

相關新聞

無人計程車卡輕軌 乘客下車逃命

無人計程車卡輕軌 乘客下車逃命

美國亞利桑那州鳳凰城街頭發生，一輛自動駕駛計程車竟然行駛到輕軌軌道上並且停住，而後方有一輛輕軌列車即將經過，嚇得車上乘客下車逃跑，驚險畫面在網路上流傳。

聯準會翻修案遭刑事調查　鮑威爾怒控川普

聯準會翻修案遭刑事調查　鮑威爾怒控川普

伊朗開始越紅線　川普要找馬斯克動用星鏈

伊朗開始越紅線　川普要找馬斯克動用星鏈

川普暗示要「盧比歐當古巴總統」！

川普暗示要「盧比歐當古巴總統」！

貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

關鍵字：

加州流彈中彈Antioch北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面