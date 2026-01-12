日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗傳出最快將於本月底「通常國會」開議之際，對眾議院下達解散令，而根據日本新聞網（JNN）12日公布的最新世論調查顯示，高市內閣的支持率攀升至78.1%，較上月增長2.3個百分點，不僅展現了執政百日的高人氣，更為即將到來的政局變動注入一劑強心針。

高市內閣民望居高不下 支持率衝破78%

根據JNN最新民調，高市內閣的「支持率」來到78.1%，維持在極高水準；相對地，「不支持率」則下降2.1個百分點，僅剩18.6%。分析指出，高市早苗上任至今約3個月，其展現的領導風格與安全保障政策，顯然獲得多數民眾認可。

面對即將召開的通常國會，高市總理是否會藉此高民調之勢解散眾議院進行改選，已成為日本政壇目前最關注的焦點。若按目前支持度推算，自民黨有望在接下來的選戰中佔據極大優勢。

自維連立獲肯定 國民民主黨成「關鍵少數」

在政黨合作方面，目前由自民黨與日本維新會構成的聯合政府，獲得48%的民眾給予正面評價。值得關注的是，近期頻傳可能加入執政聯盟的「國民民主黨」，在此次民調中支持率顯著上升2.2個百分點，達到6.3%，是增幅最明顯的政黨。

調查顯示，有42%的民眾贊成國民民主黨加入連立政權，若單看國民民主黨的支持層，更有高達69%的人表示支持入閣。相較之下，最大在野黨立憲民主黨支持率下滑至5.0%，顯示在強大的高市內閣面前，在野勢力正面臨嚴峻的邊緣化挑戰。

經濟隱憂仍存 過半民眾憂中日經貿惡化

儘管內閣支持率高漲，但民眾對經濟前景仍持保留態度。針對今年日本景氣預測，僅18%認為會好轉，高達58%的人認為「持平」。民眾最希望政府在國會中優先處理的議題，前三名依序為「物價飆高下的經濟對策」、「減輕社會保障負擔」以及「少子化對策」。

此外，中國日前宣布禁止出口可能轉為軍用的品目，引發民眾對供應鏈的恐慌。民調顯示，有58%的受訪者對日中關係惡化可能造成的經濟打擊表示「不安」；而在美軍日前攻擊委內瑞拉的爭議事件上，儘管73%的民眾不支持美國行動，但有52%的人支持日本政府採取「不評論、不介入」的中立態度。

科學化調查確保「選民縮影」

JNN強調，為了確保民調具備代表性，本次調查捨棄容易產生偏誤的網路問卷，採用RDD（隨機撥號）電話訪問，由調查員於1月10日、11日直接對全國1015名有效受訪者進行訪談。這種方式能更精準捕捉高齡與不同族群的意見，被視為最貼近「有權者縮影」的調查方式。