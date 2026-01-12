　
白宮突發文宣布3件事！　五角大廈「披薩指數」異常飆升

▲▼ 川普5月出訪中東，在卡達烏代德空軍基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普先前在卡達烏代德空軍基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗反政府示威持續延燒，美國總統川普日前更強硬表態，若抗議者持續受暴，美國不排除介入。就在中東局勢動盪不安之際，白宮11日突然在社群平台發布一則充滿動員意味的貼文，強調「我們才正要開始」；與此同時，追蹤美軍動向的「披薩指數」也傳出波動，引發外界高度關注華府是否將有重大軍事行動。

白宮突發文：上帝保佑美軍、我們才正要開始

白宮於美東時間11日下午4時50分（台灣時間12日清晨4時50分）在社群平台X發布一則簡短卻有力的貼文，開頭寫道「我們有3件事要說……」，緊接著以全大寫英文字母強調，「願上帝保佑我們的部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始（AND WE ARE JUST GETTING STARTED）。」

該篇貼文不僅附上象徵美國精神的白頭海鵰表情符號，更配上一張川普日前出訪美軍基地的照片。照片中的川普情緒激昂、雙手緊握成拳，正對著官兵喊話，整篇貼文展現出強烈的動員氣勢，隨即在網路上引發熱議，外界紛紛揣測這是否預示著美軍即將針對伊朗局勢展開行動。

五角大廈「披薩指數」異常　加班熱點現蹤？

在白宮發文的敏感時刻，專門追蹤國防部周邊餐飲流量的X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）也同步發出警訊。報告指出，截至美東時間11日下午4時16分，五角大廈附近的多家披薩店回報，店內顧客量與訂單流量明顯「高於平常水準」。

「披薩指數」（Pizza Meter）一詞最早起源於1990年代初期，當時情報界觀察到，每當有重大國際危機發生、政府部門官員集體加班時，外送披薩的訂單量就會激增。因此，披薩訂單量的異常增加，往往被視為潛在軍事衝突或重大決策即將發生的非官方指標。

不過，根據「五角大廈披薩指數報告」在當日下午6時34分的最新更新顯示，緊張氣氛似乎略有緩解。

報告提到，「目前，五角大廈附近僅剩少數幾家披薩店回報流量高於平均值」，甚至連周邊知名的餐酒館「弗雷迪海灘酒吧」（Freddies Beach Bar）也顯示流量低於平均。

每日新聞精選

01/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

川普白宮五角大廈披薩指數

