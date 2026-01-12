　
國際

川普嗆古巴「快妥協」！委內瑞拉石油金援歸零　否則後果自負

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普11日向古巴政府發出強烈警告，要求儘快與美國「達成協議」，否則將面臨嚴重後果。川普強調，未來將不再有任何來自委內瑞拉的石油或資金流向古巴，「一分一毫都不會有」。相關談話在拉丁美洲局勢動盪之際，引發高度關注。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，古巴多年來仰賴委內瑞拉提供大量石油與金援維生，作為交換，古巴則為委內瑞拉歷任獨裁者提供所謂的「安全服務」。但他直言，「這一切已經結束」，並聲稱駐留委內瑞拉的多數古巴人員，已在上周美國對委內瑞拉的軍事行動中喪生。

「石油與資金歸零」　川普：委內瑞拉現在由美國保護

川普表示，隨著委內瑞拉政權垮台，該國如今由美國這支「世界上最強大的軍隊」提供保護，美方將確保不再有任何能源或金錢轉流至古巴。他再次強調，古巴若不及早妥協，後果將不堪設想。

分析指出，這番言論對古巴經濟恐造成重大衝擊。長期以來，古巴高度依賴委內瑞拉半賣半送的廉價石油支撐能源與民生體系。專家警告，若委內瑞拉石油供應中斷，古巴能源系統恐在30天內面臨全面崩潰風險。

政權是否動搖？美方情報仍持保留態度

川普日前也曾直言，古巴政府「看來快撐不下去」，但美國情報機構評估認為，經濟惡化是否會直接動搖古巴政權，目前仍有高度不確定性。隨著美國持續施壓，古巴是否選擇與美方談判，成為國際社會接下來的觀察重點。

01/09 全台詐欺最新數據

