伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

▲伊朗德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗國內示威浪潮持續延燒。伊朗政府於11日透過國營電視台宣布，將為過去兩週在抗議衝突中喪生的「烈士」舉國哀悼3天，其中包括多名殉職的安全部隊成員。總統裴澤斯基安更強硬表態，將這場動亂定調為「抵抗美以侵略」的戰役，並號召民眾12日走上街頭參與全國遊行。

官方定調「抵抗美以」 哀悼殉職安全部隊

根據伊朗國營電視台報導，政府已正式宣布進入為期3天的全國哀悼期，以悼念在打擊「暴動」期間喪生的安全部隊成員。官方將此次維安行動形容為一場「伊朗民族抵抗美國與猶太復國主義政權（Zionist regime，指以色列）的戰役」，藉此強調國內動盪是由外部勢力煽動。

電視台畫面也刻意播放了清真寺等建築遭縱火的慘狀，以及殉職官兵送葬的悲戚場面，試圖激起社會對「暴徒」的反感。

總統裴澤斯基安砲轟：恐怖分子從海外滲透

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在接受國營「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）專訪時，語氣強硬地指控伊朗的宿敵們正企圖升級這場動亂，甚至「將恐怖分子從海外引進國內」。他強調，伊朗人民不應允許暴民擾亂社會秩序，「人民應該相信，政府是為了實現正義」。

為了展現反制決心，裴澤斯基安號召支持者於明天參加「全國抵抗遊行」，集體譴責那些由「城市恐怖主義罪犯」所犯下的暴力行為。

流亡王儲號召再戰 表態準備「回國領導」

與政府立場截然不同，流亡美國的前伊朗王儲巴勒維（Reza Pahlavi）則呼籲民眾11日晚間再度發起示威。自抗爭爆發以來，不少抗議者在街頭高喊「國王萬歲」的口號，顯示出對現政權的不滿。

芮沙．巴勒維在接受美國《福斯新聞》訪問時更語出驚人表示，他已經準備好回到伊朗，帶領國家邁向民主轉型，並直言，「我已經在規劃這件事。」隨著流亡勢力的介入與官方的強硬鎮壓，伊朗局勢短時間內恐難平息。