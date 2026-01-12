　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日警告，若伊朗政權對平民示威者動用武力，美方將予以打擊。隨著伊朗示威潮死傷人數持續攀升，3名美國官員透露，川普在權衡是否「言出必行」的同時，正評估一系列可能採取的軍事行動選項。

▲川普與白宮團隊正討論如何介入伊朗問題。（圖／路透）

▲川普與白宮團隊正討論如何介入伊朗問題。（圖／路透）

川普考慮有限度干預　目前討論不包括「直接動武」

CNN報導，在伊朗各地暴力衝突造成數十人死亡、抗議人士遭大規模逮捕之際，其中一名官員表示，川普近日已聽取多項干預方案簡報，部分選項並不涉及美國直接出動軍事力量。

美國官員說，提交給總統評估的部分方案，聚焦於打擊德黑蘭當局用來鎮壓示威的安全部門與相關設施。不過，政府內部同時存在疑慮，擔心軍事打擊可能產生反效果，反而削弱示威運動本身。

官員指出，相關顧慮包括，美軍空襲可能無意間促使伊朗民眾因外來威脅而團結支持政府，或迫使伊朗動用自身軍事力量進行報復。另有白宮高層人士向CNN表示，川普目前考慮的選項中，不包含派遣地面部隊進入伊朗。

截至目前，川普尚未就是否干預作出最終決定，但官員透露，隨著死亡人數持續上升，總統正「認真考慮」採取行動。

伊朗社會動盪　國際社會關注

總部設於美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）通報，自這波示威浪潮於近兩週在伊朗全境31省爆發以來，已造成至少116人喪生。不過，由於伊朗當局切斷網路與電話通訊，外界難以確認實際傷亡規模。

川普昨天在自家社群平台發文指出，「伊朗正在尋求自由，或許是前所未有的。美國隨時準備提供幫助！」他9日受訪時也表示，若德黑蘭對示威群眾動用致命武力，美國將「介入」。

川普在與石油業高層會面時進一步強調，「我已經非常明確表態，如果他們開始像過去一樣屠殺人民，我們會介入。這不代表派地面部隊進入，但意味著會非常、非常嚴厲地打擊對方的要害。」

川普伊朗北美要聞

