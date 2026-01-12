赴日本旅遊注意！日本通報「蜱蟲病」患者數創新高　恐器官衰竭亡

▲以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群」去年在日本的感染病例數創新高。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散。官方統計顯示，2025年日本通報病例達191人，創下歷史新高，除了西日本持續增加外，疫情更首度蔓延至關東地區，神奈川縣出現首例，顯示感染風險正持續擴大。

根據《日本放送協會》（NHK），SFTS是一種經帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化，可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，甚至有致死風險。日本國立健康危機管理研究機構公布的速報數據指出，2025年全國通報患者達191人，較此前病例數最高的2023年增加50人以上，刷新紀錄。

從地區分布來看，通報病例遍及32個都道府縣，其中以西日本為主，高知縣15人最多，其次為靜岡縣與大分縣各13人，長崎縣12人，佐賀縣與熊本縣各11人，兵庫縣10人。不過，北海道、茨城縣、栃木縣和神奈川縣等地，近來也首度確認感染案例，顯示疫情正逐步向東日本擴散。

《朝日新聞》指出，神奈川縣政府去年7月17日證實，松田町一名60多歲女性感染SFTS，經調查研判為在住家周邊感染，為縣內及關東地區首起確認病例。該名女子6月下旬出現發燒、腹瀉等症狀後住院，經縣衛生研究所基因檢測確認為陽性，後續追查感染途徑，推測是在附近農田工作、除草時遭蜱蟲叮咬。

神奈川縣政府表示，SFTS重症化後致死率超過一成，截至去年4月底，日本國內累計已有117人死亡。所幸該名女性目前已出院，病情持續好轉。

專家提醒，每年約從3月起病例開始增加，民眾從事戶外活動時，應穿著不露出肌膚的衣物並使用防蟲用品，若遭蜱蟲叮咬，切勿強行拔除，應盡速就醫，以降低重症風險。