華聞快遞／福建寧德舉辦「台胞台企第一家園」建設交流座談會

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建寧德舉辦「台胞台企第一家園」建設交流座談會

由福建寧德市社科聯聯合中國藝術研究院等機構舉辦的「台胞台企第一家園」建設交流座談會，26日在寧德市舉行。兩岸專家學者共同交流探討「第一家園」建設，推動兩岸融合發展。台灣華梵大學肖百興教授表示，兩岸的交流交往由來已久，「第一家園」的建設旨在聯繫兩岸同胞，在既有的文化以及過去的空間和歷史的基礎上來推動，將會有更大的成效。（中新社）

《河北》陸國務院在河北等6個省區新設自由貿易試驗區

中國(河北)自貿試驗區涵蓋雄安、正定、曹妃甸、大興機場等4個片區，圍繞建設國際商貿物流重要樞紐、新型工業化基地、全球創新高地和開放發展先行區，提出了支持開展國際大宗商品貿易、支持生物醫藥與生命健康產業開放發展和推進生命科學與生物技術創新發展等16個方面的具體舉措。（中新社）

《四川》四川頒布職業技能提升行動方案 3年內將展開技能培訓逾220萬人

四川省人民政府官網指出，日前，四川省人民政府辦公廳印發《四川省職業技能提升行動實施方案(2019— 2021年)》。《實施方案》從任務目標，聚焦重點分類施訓、提升培訓針對性，健全多元培訓體系、激發培訓主體活力，完善培訓補貼政策、強化政府引導激勵，加強組織領導、強化保障措施五大方面，共十六條措施，對四川職業技能提升進行規定。（中新社）

《北京》促進入境游消費 北京明確制定免稅店稅收政策

《北京市文化旅遊領域開放改革三年行動計劃》近日制定完成。該計劃明確提出，要完善北京市內免稅店稅收政策，積極配合相關部門推動對市內免稅政策的試點突破，促進入境游消費。 （中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《福建》福建平潭首辦兩岸青年電競賽

福建省平潭台灣創業園項目部指出，首屆「台創園盃」兩岸青年王者榮耀爭霸賽正面向兩岸電競玩家公開報名，截至記者發稿時已有43支隊伍報名參賽。賽事主辦方人士稱，本屆電競賽29日開始預選賽，將拉近兩岸青年間的感情，助力兩岸同胞共同家園建設。（中新社）

《北京》如何讓消費更便利更高質？國辦20條措施告訴你

國務院辦公廳《關於加快發展流通促進商業消費的意見》27日對外公佈，20條措施，對準消費領域的痛點和堵點，力求創造更好的消費環境，讓消費者享受更高質量的產品服務。（中新社）

《香港》香港餐飲業營業額大跌近三成

過去逾2個月，香港每逢周末都有示威遊行，示威者在各區製造衝突，令當地餐飲業受到重創。香港餐飲界人士27日表示，香港餐飲業因示威問題持續，營業額較去年同期大跌近三成，目前已知有約15間酒樓結業，亦有不少酒樓暫停營業或放員工「無薪假」。（中新社）

《重慶》5G商用在即！將拉動中國數據經濟增長

5G預計今年9月開始正式商用，8月26日至29日，2019智博會在重慶舉辦，5G理所應當成為最受關注的技術，最火的話題。中國信息通信研究院副院長王志勤透露，根據中國信息通信研究院測算，預計5G在2020到2025年，將拉動中國數據經濟增長15.2兆元（人民幣）。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）