華聞快遞／深圳今年前7個月進出口總額達1.58兆人民幣

▲深圳鹽田國際集裝箱碼頭。（圖／中新社）

《廣東》深圳今年前7個月進出口總額達1.58兆人民幣

深圳海關26日透露，據該關統計，深圳市今年前7個月進出口總額1.58兆（人民幣，下同），其中出口總額8927.1億元，比去年同期增長4.6%，從貿易夥伴來看，深圳對東盟、歐盟進出口保持增長。（中新社）

《重慶》新加坡與重慶簽訂13項諒解備忘錄

「2019中國國際智能產業博覽會」26日在重慶舉行，作為主賓國的新加坡與重慶共簽訂13項諒解備忘錄，將在數位經濟領域謀求合作發展新機遇。據悉，新加坡與重慶市簽署的13份諒解備忘錄，其中涵蓋學前教育階段的增強現實教育系統、智能製造市場開發分析解決方案、人工智能的研究合作等眾多領域。（中新社）

《四川》四川推出措施「促進生豬生產保障市場供應」

四川省關於促進生豬生產保障市場供應新聞發布會26日召開，會上指出，四川省農業廳等15個部門日前聯合印發了全省促進生豬生產保障市場供應等9條措施，以有效防控非洲豬瘟疫情、穩定生豬生產。（中新社）

《內蒙古》國際首個在用礦卡無人駕駛運輸系統研發成功

國際首個在用礦卡無人駕駛運輸系統在內蒙古自治區的包鋼研發成功，並舉行了「露天礦無人運輸系統技術」評審會。包鋼公司副總經理李德剛表示，包鋼將「5G網路條件下基於無人駕駛的智慧礦山建設項目」作為科技創新項目不斷推進，目前項目在降低燃油成本、人工成本等方面已經初見成效。（中新社）

▲無人駕駛礦卡車正在行駛。（圖／中新社）

《北京》陸前7月全國規模以上工業企業利潤下降1.7%

大陸統計局網站顯示，今年1-7月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額34977億元，年增率下降1.7%（按可比口徑計算，考慮統計製度規定的口徑調整、統計執法增強、剔除重複數據、企業改革剝離、四經普單位清查等因素影響），降幅比1-6月份收窄0.7個百分點。（中新社）

《山東》山東自貿區煙台片區打造中韓貿易和投資合作先行區

大陸國務院近日批復同意設立「山東自由貿易試驗區」，試驗區包含濟南、青島、煙台三個片區。煙台經濟技術開發區管委會透露，煙台片區位於該區範圍內，將打造成中韓貿易和投資合作先行區、海洋智能製造基地、國家科技成果和國際技術轉移轉化示範區。（中新社）

《重慶》聯想將在重慶建5G基地 未來5年計劃累計銷售超百億元人民幣

「2019中國國際智能產業博覽會」26日在重慶舉行，聯想集團董事長兼CEO楊元慶宣布，聯想將與重慶市政府簽署戰略合作框架協議，雙方將發揮各自優勢，共同推進重慶5G及智能產業發展。（中新社）

《廣東》廣東金融高新區投資聯盟鏈投入運作 助力實體經濟轉型

「數字灣區智瞰未來」數字化經濟創新發展高峰論壇26日在廣東佛山舉行，論壇上，廣東金融高新區投資聯盟鏈正式宣布投入運作。據悉，這是大陸國內第一條以投資機構為主體的投資聯盟鏈，這將促使投資信息透明化、投資機構運作公開化，推動和加速科技創新及實體經濟轉型升級。（中新社）

▼廣東金融高新區投資聯盟鏈正式宣布投入運作。（圖／中新社）