華聞快遞／2019世界機器人大會北京舉辦　簽約近100億人民幣

▲2019世界機器人大會北京舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：2019世界機器人大會北京舉辦 簽約近100億人民幣

2019世界機器人大會日前北京落幕，吸引了近30萬人次來現場參觀，24日單日參展人數甚至達到8.32萬。參會企業也收穫良多，展會期間簽約額近100億元人民幣。（新京報）

《遼寧》：自貿區新增註冊企業4.3萬家

遼寧省商務廳相關負責人26日表示，遼寧自貿試驗區到2019年7月末新增註冊企業4.3萬家，來自黑龍江省、吉林省、內蒙古企業有8300餘家，占20%。（中新網）

《雲南》：雲南自貿區涵蓋昆明等3片區 形成面向南亞東南亞輻射中心

大陸國務院今（26日）指出，將在雲南設立自由貿易試驗區，推動形成大陸面向南亞東南亞輻射中心、開放前沿。雲南自貿區將涵蓋3個片區，包括昆明片區、紅河片區、德宏片區。（澎湃新聞）

《廣東》：今年前7月對歐盟和東盟貿易快速增長

中國海關總署廣東分署26日公佈，廣東今年1月至7月對歐盟和東盟貿易快速增長。廣東對歐盟進出口4876.6億元人民幣，增長12.7%，對東盟進出口5249.1億元人民幣，增長5.3%。（中新社）

▲遼寧自貿區瀋陽片區。（圖／CFP）

《廣西》：欽州成為西部陸海新通道全方位資源集聚的重要樞紐

廣西欽州市委書記王革冰26日表示，欽州市目前已開通覆蓋大西南、聯通大西北的西部陸海新通道海鐵聯運班列體系，正成為西部陸海新通道物流、貿易、產業等全方位資源集聚的重要樞紐。（中新網）

《重慶》：2019中國國際智慧產業博覽會26日開幕

2019中國國際智慧產業博覽會26日在重慶國際博覽中心開幕，本屆主題是「智慧化：為經濟賦能，為生活添彩」。為期4天的展會將突出國際化、專業性、體驗感，向廣大企業和觀眾展示新技術、新動能、新前景。（中新網）

《寧夏》：構建內暢外聯多式聯運物流大通道

寧夏交通運輸廳2019年以來積極拓展延伸開放通道，重點加強西向和北向通道建設，主動對接南向「陸海新通道」，加快構建內暢外聯、通疆達海、多式聯運的貿易物流大通道。（中新網）

《廣東》：第二屆中國建築節能及綠色建築技術創新大會舉辦

以「節能低碳、綠色發展」為主題的「2019第二屆中國建築節能及綠色建築技術創新大會」26日在廣州舉辦。與會專家共同探討建築節能及綠色建築的未來發展和「中國方案」。（中新網）

▼記者會。（圖／翻攝自《中新網》）