華聞快遞／福州舉辦海洋經濟創新創業大賽　吸引兩岸人才「共謀事業」

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

《福建》：福州舉辦海洋經濟創新創業大賽 吸引兩岸人才「共謀事業」

福州市馬尾區政府27日公佈，為吸引海峽兩岸青年人才來福州創新創業，促進海洋產業轉型升級，推動海洋經濟高品質發展，馬尾區將舉辦「激揚青春•創夢榕台」海洋經濟創新創業大賽，日前已啟動報名。（中新社）

《廣東》：粵港澳大灣區人工智慧核心產業規模明年有望突破500億元人民幣

粵港澳大灣區人工智能與機器人大會27日在廣州舉行。大會期間發佈的《粵港澳大灣區人工智能與機器人產業發展報告》預計，大灣區到2020年人工智慧核心產業規模有望突破500億元人民幣。（中新網）

《上海》：世界人工智能大會29日開幕 無人駕駛「搶灘登陸」

2019世界人工智慧大會將在29日開幕。無人駕駛、智慧網聯車等AI在智慧交通領域落地應用場景正搶灘登陸浦江東岸。（科技日報）

《北京》：北京規模以上文化產業上半年收入近6000億元人民幣

文化金融正源源不斷為北京建設注入驅動力。北京今年上半年規模以上文化產業實現收入5818.8億元人民幣，年增率增長9.1%，高於大陸同期增速1.2個百分點。（北京青年報）

▲第二屆「北京入境旅遊全球戰略合作夥伴會議」27日在北京舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）

《吉林》：東北亞博覽會合同引資額555.84億元人民幣

第十二屆中國-東北亞博覽會27日在長春落幕，共吸引來自109個國家和地區的3萬余名客商參會，簽署20餘項合作協定或備忘錄，簽約項目93個，合同引資額555.84億元人民幣。（新華網）

《重慶》：華為與重慶市政府共建鯤鵬計算產業生態重慶中心

「重慶•選擇不凡華為雲城市峰會2019」27日舉辦。華為與重慶市人民政府簽署了戰略合作協定，雙方將攜手共建鯤鵬計算產業生態重慶中心，以華為鯤鵬處理器為核心，結合重慶當地優勢資源，培育和發展一批鯤鵬計算產業上下游企業，將重慶建設成為中國計算產業高地。（中新網）

《北京》：構建全球戰略合作夥伴體系 持續發力入境旅遊市場

由北京市文化和旅遊局主辦的第二屆「北京入境旅遊全球戰略合作夥伴會議」27日在北京舉辦。來自美國、日本、南韓、英國、德國等北京主要客源國的60家海外知名旅行商出席。（中新網）

《重慶》：2019中國國際智能產業博覽會舉辦

2019中國國際智能產業博覽會於8月26日—29日在重慶國際博覽中心舉辦。智博會1年前永久落戶重慶並舉行首屆展會，吸引了63萬人次，取得了豐碩成果，引起了廣泛關注。（人民日報）

▼華為與重慶市政府共建鯤鵬計算產業生態重慶中心。（圖／翻攝自《中新網》）