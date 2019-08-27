沒買紐辦蔡英文道歉了...蘇貞昌讚務實誠懇

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前至台中舉行「辣台派開講」講座，提到台灣駐紐約辦事處的大樓為自己擔任行政院副院長時購入，不過卻引起前總統陳水扁質疑不是事實。蔡英文26日透過臉書認錯，確實記錯了，「我在演講時表達的內容有錯誤，造成困擾，實在不好意思。」行政院長蘇貞昌27日受訪時稱讚蔡英文道歉態度務實誠懇。

▲行政院長蘇貞昌出席「107年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，日前在演講時，對於紐約辦事處大樓購置一事的說法確實有誤。這幾天她回去查了資料，印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒。她說要再次感謝當年民進黨的執政團隊，外交工作是一棒接一棒，游院長的正確決定，以及外交部同仁堅守工作崗位的努力，是台美關係今天能夠持續深化、台灣在國際上也持續擁有一席之地，「最主要的原因，我們應該記得這些貢獻。」

蘇貞昌27日受訪時表示，外交工作不簡單，要做決定在當時時空背景也不簡單，無論如何此事都是上一次民進黨執政時期做的，「蔡總統記錯已經跟大眾以及游錫堃前院長致歉，態度務實誠懇。」

蘇貞昌強調，外交工作是一步一步走來的，希望國人同胞一起走在正確的路，做正確的事，累積起來都是台灣國力，做好外交工作必須不分政黨，台灣應該團結一致對外，才能成功拓展外交空間，讓台灣被世界看見。