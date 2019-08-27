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柯文哲狂批蔡英文　蘇貞昌不捨：做到流汗 嫌到流涎

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記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲狂批總統蔡英文，接連要求她說明「台灣價值」。蔡英文26日表示，台灣價值已經展現在自己不同政策事務的處理上，也包括她在國防事務的態度。行政院長蘇貞昌27日受訪時為總統不捨，感嘆小英「做到流汗、嫌到流涎」。

▲行政院長蘇貞昌出席「107年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席「107年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲批評，蔡總統沒有講清楚台灣價值，對能源政策、前瞻計畫、司法改革及兩岸議題的處理都沒說清楚。面對柯文哲連日的追問，蔡英文下午在澎湖受訪時表示，當年她對柯文哲提出「台灣價值」，是希望善意提醒柯文哲，因為有一些民眾對他的立場期望可以說清楚，所以也善意的提醒，「沒有意思把它當成一張考卷」。

蘇貞昌27日出席「107年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」。他受訪時替蔡英文不捨，「台灣話說做到流汗、嫌到流涎，但還是虛心接受各界指教，坦白平實來講，蔡總統就任三年多來，勇敢改革，努力讓台灣不但保持主權，台美關係非常好，27年來終於能夠買到新型戰機。」

蘇貞昌細數蔡政府政績，除了保護台灣安全，進一步來說，包含年金改革大法官會議確認合憲，還有整個福國利民政策上，以及今年讓人民有感的減稅，一再推出最多福利讓人民看的見也可以享受的到，「蔡總統領導國家，一再守住台灣各方面，而且大步向前，希望繼續給蔡總統鼓勵。」

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關鍵字：蘇貞昌,蔡英文,柯文哲

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