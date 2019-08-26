　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡教授教英文　「邁邁」藏身彩蛋…還出賣了兩位市長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文Youtube英文教學節目「英文英文」，26日推出第二集教導民眾國防相關英文，同時宣導國家在國防工作上的成果，有趣的是，行政院副院長陳其邁竟藏身在這一集的彩蛋中，他除了被抽考蔡英文教的英文單字外，還調皮地偷酸了近來正在減重的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，影片一上線，立刻吸引不少邁粉的目光。

蔡英文在第二集「英文英文」的教學內容中，跟大家分享了幾個常用的軍事英文單字，包括：「military（軍隊）」、「troop／armed forces（部隊）」、「army（陸軍）」、「navy（海軍）」、「air force（空軍）」、「marine corps（海軍陸戰隊）」。

蔡英文同時也強調保家衛國的英文要用「defense」這個字。她指出，美國根據《台灣關係法》必須要提供台灣足以防衛自己的武器跟設備，而美國的行政部門已經批准了要出售給台灣一批F16新型戰機，將會大幅提升空中的防衛能力。

▲▼蔡英文教英文推出第二集。（圖／翻攝蔡英文YT）

在教學影片中，蔡英文說，買飛機、坦克等軍購都是要強化國防的能量，這是為了和平而不是戰爭，也教導大家飛彈的英文叫做missile、坦克叫tank、潛鑑則是submarine。她強調，自從上任以來就非常注重國防產業的發展，於是有了「國機國造、國鑑國造」的政策，已經在興建廠房準備開始製造潛艦，且高級教練機的原型在下個月就會出廠。

▲▼蔡英文教英文推出第二集。（圖／翻攝蔡英文YT）

令人意外的是，在這集影片中，最後還出現了彩蛋，陳其邁化身為「公務員陳先生」，接受抽考，在正確地回答保家衛國的英文叫做defense後，他也提到平常有在diving（潛水），「以前身材更好，但現在至少比林右昌、鄭文燦身材都來得好」，最後還向比了愛心的手勢，讓不少網友看到影片後直呼「邁邁真會搞笑」、「很會嘴同事XD」

▲▼蔡英文教英文推出第二集。（圖／翻攝蔡英文YT）

另外，身為前陸軍特戰隊的吳怡農也現身彩蛋，他表示，提到陸軍會想到的三個字是「service（服務）」、「sacrifice（犧牲）」、「honor（榮譽）」，若要用一個英文單字形容台灣，則會用「thriving（壯闊的、永續發展的）」。他說，他現在正在找一個可以保護台灣、保護下一代的工作，並在蔡英文臉書貼文下留言「總統好！吳先生來報到。很榮幸跟陳先生一起擔任英文英文的助教。也歡迎大家追蹤我的臉書 壯闊臺灣 吳怡農 ，關注我的求職之路！」，蔡英文還大方地祝福「求職順利」。

▲吳怡農回應蔡英文臉書。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲吳怡農回應蔡英文臉書。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

ET快訊
快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居
「一次2000元」邀12歲少女壞壞5次！摩鐵、停車場留痕跡　
神秘「1403」狂出現！孫幫嬤撿骨「挖出洋娃娃」...驚人真

關鍵字：蔡英文,陳其邁,吳怡農

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「有錢他家的事」顏清標嗆：有人輸了不甘願　郭台銘回應了

快訊／郭台銘見塔羅牌大師是「愛護粉絲」　臉書澄清：我不相信算命

影／蔡教授教英文　「邁邁」藏身彩蛋…還出賣了兩位市長

倒垃圾也能「撩妹」　新北市限量推出三款文青風垃圾袋

陳水扁讚蔡英文認錯　再要求收回對台中人說的「那句話」

有信心爭取6席不分區…徐永明：我的責任是把黃國昌送進立法院

大師開示郭台銘選總統　蘇貞昌：我不相信塔羅牌

柯文哲要求說清「台灣價值」　蔡英文親自給答案了

視訊指揮防颱救災挨批耍官威　蘇貞昌：這都是行之有年的SOP

新身分證刪配偶、性別欄？　內政部斥假訊息：專業的都用隱私模式

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

宅配車未打方向燈、機車違規超車　下秒相撞！後座乘客捲車底險遭輾

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

「有錢他家的事」顏清標嗆：有人輸了不甘願　郭台銘回應了

快訊／郭台銘見塔羅牌大師是「愛護粉絲」　臉書澄清：我不相信算命

影／蔡教授教英文　「邁邁」藏身彩蛋…還出賣了兩位市長

倒垃圾也能「撩妹」　新北市限量推出三款文青風垃圾袋

陳水扁讚蔡英文認錯　再要求收回對台中人說的「那句話」

有信心爭取6席不分區…徐永明：我的責任是把黃國昌送進立法院

大師開示郭台銘選總統　蘇貞昌：我不相信塔羅牌

柯文哲要求說清「台灣價值」　蔡英文親自給答案了

視訊指揮防颱救災挨批耍官威　蘇貞昌：這都是行之有年的SOP

新身分證刪配偶、性別欄？　內政部斥假訊息：專業的都用隱私模式

快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居

郎朗放閃「讓老婆撐傘」人品挨轟！　網友曝側拍照…幫還原真相

師法前人擷取經驗　台南先進大眾運輸系統發展前景論壇登場

老公「皮帶上鎖」拒行房！　0性慾「重心靈抱抱就夠」老婆當場爆哭

結婚3個月！　林志玲、AKIRA爆9月「首度公開合體」

單親媽撞違規車亡器捐…12歲兒「柔道拚命奪牌」泣：贏獎金都是給媽媽

土淨水清幸福宜居　環保業務交流守護全國土壤及地下水品質

中職／潘威倫下二軍休養　挑戰142勝要再等10天

小學生嗨爆！禮貌棕熊「蹦跳狂點頭」偷啾啾…網看完卻鼻酸了

最年輕僅12歲！　港警：上週末暴力行為再次升級　共拘捕86人

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

政治熱門新聞

韓國瑜學歷被疑造假　大學同學P..

榜單曝光　韓國瑜怒了：我被逼到..

不只韓冰認證　昔日同學加碼爆料

韓國瑜秀畢業證書　黃創夏675..

快訊／蔡英文道歉：紐約辦事處是..

讚韓「最棒英文師」？王淺秋回應..

韓國瑜秀東吳畢業證書：黑函零容..

她爆韓國瑜市長室+局處裝修費砸..

坦承韓民調低迷　顏寬恒：9/1..

「現在誰看台北？」韓國瑜酸柯又..

私菸案2少將不同命！林國欽被爆..

李佳芬：大選將是自治史最慘烈

學歷遭質疑造假！韓國瑜怒了將提..

韓國瑜用晶晶體　美商執行長：他..

更多熱門

相關新聞

陳水扁指責蔡英文失言　要求收回「那句話」

針對總統蔡英文26日坦承對紐約辦事處大樓購置一事的說法確實有誤，前總統陳水扁先是透過臉書肯定蔡英文勇於認錯，隨後又指責蔡英文於台中演講時，要人民對交通部長、前台中市長林佳龍道歉，是一句非常失言的話，「蔡總統不用道歉，但總該收回那句話吧？」

柯P要求說清台灣價值　蔡英文親自解答

總統大選網路熱詞韓國瑜排第一　

快訊／蔡英文提名陳瑞敏任審計部審計長

幕後／蔡英文堅持駐外館舍能買就不要租　除了紐約...當年還力挺約旦跟WTO

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

基平隧道限速50　他狂飆192公里

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面