影／蔡教授教英文　「邁邁」藏身彩蛋…還出賣了兩位市長

記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文Youtube英文教學節目「英文英文」，26日推出第二集教導民眾國防相關英文，同時宣導國家在國防工作上的成果，有趣的是，行政院副院長陳其邁竟藏身在這一集的彩蛋中，他除了被抽考蔡英文教的英文單字外，還調皮地偷酸了近來正在減重的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，影片一上線，立刻吸引不少邁粉的目光。

蔡英文在第二集「英文英文」的教學內容中，跟大家分享了幾個常用的軍事英文單字，包括：「military（軍隊）」、「troop／armed forces（部隊）」、「army（陸軍）」、「navy（海軍）」、「air force（空軍）」、「marine corps（海軍陸戰隊）」。

蔡英文同時也強調保家衛國的英文要用「defense」這個字。她指出，美國根據《台灣關係法》必須要提供台灣足以防衛自己的武器跟設備，而美國的行政部門已經批准了要出售給台灣一批F16新型戰機，將會大幅提升空中的防衛能力。

在教學影片中，蔡英文說，買飛機、坦克等軍購都是要強化國防的能量，這是為了和平而不是戰爭，也教導大家飛彈的英文叫做missile、坦克叫tank、潛鑑則是submarine。她強調，自從上任以來就非常注重國防產業的發展，於是有了「國機國造、國鑑國造」的政策，已經在興建廠房準備開始製造潛艦，且高級教練機的原型在下個月就會出廠。

令人意外的是，在這集影片中，最後還出現了彩蛋，陳其邁化身為「公務員陳先生」，接受抽考，在正確地回答保家衛國的英文叫做defense後，他也提到平常有在diving（潛水），「以前身材更好，但現在至少比林右昌、鄭文燦身材都來得好」，最後還向比了愛心的手勢，讓不少網友看到影片後直呼「邁邁真會搞笑」、「很會嘴同事XD」

另外，身為前陸軍特戰隊的吳怡農也現身彩蛋，他表示，提到陸軍會想到的三個字是「service（服務）」、「sacrifice（犧牲）」、「honor（榮譽）」，若要用一個英文單字形容台灣，則會用「thriving（壯闊的、永續發展的）」。他說，他現在正在找一個可以保護台灣、保護下一代的工作，並在蔡英文臉書貼文下留言「總統好！吳先生來報到。很榮幸跟陳先生一起擔任英文英文的助教。也歡迎大家追蹤我的臉書 壯闊臺灣 吳怡農 ，關注我的求職之路！」，蔡英文還大方地祝福「求職順利」。

▲吳怡農回應蔡英文臉書。（圖／翻攝自蔡英文臉書）