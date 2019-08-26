陳水扁讚蔡英文認錯　再要求收回對台中人說的「那句話」

▲總統蔡英文。（資料照／記者季相儒攝）



記者呂欣玫／綜合報導

針對總統蔡英文26日坦承對紐約辦事處大樓購置一事的說法確實有誤，前總統陳水扁先是透過臉書肯定蔡英文勇於認錯，隨後又指責蔡英文於台中演講時，要人民對交通部長、前台中市長林佳龍道歉，是一句非常失言的話，「從未聽過選民要向落選的候選人道歉的，太不可思議了！蔡總統不用道歉，但總該收回那句話吧？」

蔡英文日前至台中舉行「辣台派開講」講座，提到台灣駐紐約辦事處的大樓為自己擔任行政院副院長時購入，但隨後遭到陳水扁打臉。對此，蔡英文26日透過臉書認錯，確實記錯了，「我在演講時表達的內容有錯誤，造成困擾，實在不好意思。」

蔡英文指出，當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。對於購置紐約辦事處大樓、配置更多資源到外交第一線，提升我國外交預算效益這件事，她一直相當支持。

對此，陳水扁26日於臉書表示，「蔡總統勇於認錯道歉的政治風範應予肯定按讚！」人非聖賢，誰能無過，日前府方人士還想硬拗2004年蔡英文在擔任陸委會主委時，就有協助推動購買駐處，當年駐處的處長夏立言也找過蔡英文，盼執政團隊給支持，但夏立言在蔡英文說錯話後就第一個站出來提醒她可能記錯了，購買駐紐約辦事處大樓與蔡英文無關，「如今蔡總統總算有錯就承認了！」

另外，蔡英文在台中演講時表示，「台中的驕傲是綠川、台中花博，但現在這些驕傲都有點模糊」，以前林佳龍的政見「大台中一二三」，大家都琅琅上口，但是現在還有人在做嗎？蔡英文對在場的台中人說，「你們應該對某個人（林佳龍）道歉」、「明年總統選舉不要選錯人」、「下次市長選舉也不要選錯人！」

對此，陳水扁指責蔡英文說了一段非常失言的話，「民主社會裡，人民最大，人民是總統的頭家，也是城市的主人，林佳龍市長未能連任，該檢討的是自己，該道歉的也是自己，從未聽過選民要向落選的候選人道歉的，太不可思議了！蔡總統不用道歉，但總該收回那句話吧！？」