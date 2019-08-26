主治醫師說她「可能來不及領獎」　蘇貞昌提早搬金鼎獎特別貢獻給幸佳慧

▲主治醫師說她「可能來不及領獎」，行政院長蘇貞昌（右）提早搬金鼎獎特別貢獻給幸佳慧女士（左）。（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

記者林育綾／台北報導

出版界的年度盛事，今年第43屆金鼎獎頒獎典禮將於9/12舉行，其中「特別貢獻獎」由長年從事兒童文學創作、研究與推廣的幸佳慧獲得，不過她目前罹患癌症，日前在臉書透露主治醫師說她「可能領不到金鼎獎」，因此今（26）日下午，行政院長蘇貞昌特別提前將獎座親自交到她手中，表達對她的祝福與加油。

幸佳慧21日在個人臉書透露，「主治醫師說我可能領不到金鼎獎」、也提到「要是…那一天我突然走了，記得我是帶著你們滿滿的愛與祝福離開的好嗎？」

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考量幸佳慧的健康狀況，可能不適合到場參加金鼎獎頒獎典禮，行政院蘇院長今（26日）下午特別舉辦了一場見面茶敘，對於幸佳慧在兒童文學、閱讀推廣和推動兒童權益保障上的貢獻，表示感謝與敬意。蘇院長也藉此機會，將「金鼎獎」的「特別貢獻獎」獎座親自交到她手中，表達對她的祝福與加油。

文化部長鄭麗君也特別在臉書感性分享這段過程，形容幸佳慧是「孩子們的愛與啟蒙之光」，她提到，朋友們都習慣稱她為阿慧，「從阿慧身上，以及從阿慧的作品中，我能感受到她是如此愛著每一位孩子。」

鄭麗君介紹，阿慧的創作作品類型多元，有榮獲金鼎獎的旅讀文學《掉進兔子洞》，有呈現白色恐怖受難前輩陳孟和故事的《希望小提琴》等10多本繪本，最新作品是今年4才剛出版的繪本《蝴蝶朵朵》。

金鼎獎評審團對幸佳慧的評語提到，「她的作品，沒有因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道。幸佳慧的實踐，是在進行一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動。」

幸佳慧出生於1973年，長年來從事兒童文學創作、推廣、研究與翻譯，也是英國新堡大學兒童文學博士。她的行動與論述多半以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題，相關作品並曾獲金鼎獎、國家文化藝術基金會文學創作獎等獎項。

▲文化部長鄭麗君（右1）形容幸佳慧是「孩子們的愛與啟蒙之光」。（圖／取自鄭麗君臉書）

當鄭麗君與幸佳慧合影時，也被網友讚「兩大女神同框！」大批網友看了蘇貞昌特地頒獎的分享後，也紛紛按讚留言「謝謝部長跟院長今天的安排，如此的貼心與溫暖！」「因為佳慧的病情，心裡正在想有沒有可能提前頒給她，貼心的麗君部長和蘇院長真的做到了，足甘心！佳慧是真正閱讀社會運動的實踐者，影響弗遠無界！致敬！」「希望阿慧老師順利度過難關」「讓人覺得，台灣人好暖心❤」