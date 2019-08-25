平息藍基層怒吼　國民黨：若郭台銘、王金平登記必開鍘

▲柯文哲、郭台銘、王金平823砲戰紀念音樂饗宴同框出席。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

「郭柯王」結盟參選的機會日趨增加，導致國民黨內不少基層聲音提議，開除鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平的黨籍。國民黨考紀會主委魏平政25日表示，已研擬完成黨員行為規範草案，若登記一定開鍘。

對於可能開除黨籍一事，王金平表示，還沒有到那個時機，順著因緣走，未來看怎麼發展再說。另外，由於在823紀念活動上，三人合體時，就有泛藍支持者到場抗議，據媒體報導，基層對於國民黨可能分裂的焦慮，從總統初選結束後就沒停過，尤其目前韓國瑜民調下滑，加上郭王柯結盟傳言不斷，以及日前陳宏昌、楊秋興等人公開批評韓國瑜遭開除黨籍，如今基層也出現開除郭、王的聲音。

國民黨考紀會日前已針對總統立委選舉研擬完成黨員行為規範草案，近期將提報中常會核定通過後實施。魏平政表示，只要非國民黨提名的國民黨員在11月登記當天前往登記參選，不管是登記參選總統還是立委，國民黨一定會黨紀處理。

他指出，擬定草案是一種宣示跟提醒效果，就算沒有這個規範，針對違紀參選、助選，一般的黨紀規定就可以處理。

至於郭陣營，永齡基金會副執行漲蔡沁瑜上午表示，郭台銘目前為止都還沒有選或不選這樣的打算，但對於黨開鍘一事，有「於情」跟「於理」兩個部分，情在於郭跟國民黨之間其實有滿深厚的感情，過去國民黨太多次危難當中，他多次的伸出援手；於理則是綜觀台灣現在的政治發展，應該要跳脫藍綠的框架。

蔡沁瑜說，有一種思維叫做中華民國思維，應該要跳脫藍綠、跳脫統獨，不要再拿這件事情來綁住自己，不要再受到藍綠的束縛。

她說，郭台銘跟政界上有交流的人，理念一致、方向一致，志同道合的人都是朋友，都可以互相交換意見，這樣是對台灣做好的事情，往正向的方向來發展，大家都可以互相交流、集思廣益，一起為台灣打拚。