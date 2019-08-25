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綠營挑撥「拉侯打韓」　侯友宜仍不接新北操盤手：不用急！

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▲▼蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」,新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／新北報導

外界指出綠營操作「拉侯打韓」，新北市長侯友宜25日表示，別人的想法跟語言他都不在乎；對於擔任新北競總主委一職，侯友宜仍不表態，他說，「時間還很久，不用急！」。

總統蔡英文肯定侯友宜接地氣、台北市長柯文哲稱讚他不貪污，甚至是「最認真政治人物」。對此，侯友宜說，他在基層做事四十年，這不是接地氣的問題，而市民所需要的，就集合力量把事情完成，他強調，身為市長，不和市民緊密連結、跟市民站在一塊，不為市民做事，「人家選你做什麼？」。

他也指出，柯文哲有很多優點，除了他是快人快語以外，還是對很多事情很有想法；柯文哲若鼓勵他，他感謝在心裡，也要更認真的把新北市市長做好，對他來說是現在最重要的事。

面對民進黨「拉侯打韓」，侯友宜表示，無論別人對他批評、鼓勵、肯定，他都是一句話「謝謝」，並強調自己會好好做市長，完全不受任何影響，只有全力的衝刺市政，讓市民能夠過一個安居樂業的好生活。

另外，距離總統大選139天，侯友宜仍不願擔任新北競總主委，他對此重申，目前只想拚市政，算一算明年選舉還有五個月，「時間還很久，不用急！」，好好做事才是現階段最重要的，認為市民對他有所支持，他才有資格支持別人，才會更有力量。

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關鍵字：侯友宜,韓國瑜

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