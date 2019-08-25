被黑把臉洗一洗就好！李佳芬談大選：將是地方自治史最慘烈一次

▲李佳芬出席台中縣山海屯聯誼會中秋節餐會，感謝台中力挺韓國瑜。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬25日應邀，出席台中縣山海屯聯誼會中秋節聯誼餐會，對於台中紅黑派大老顏清標、張清堂、廖了以等人力挺，她深表謝意並說，「被黑，回家把臉洗一洗就好！」韓國瑜已有心理準備，這次大選將是「地方自治史上最慘烈選舉」！

台中縣山海屯聯誼會25日中午在豐原舉辦中秋節聯誼餐會，現場藍營及紅黑派系大老齊聚，更有許多藍營立委、市議員及退休公務員等到場。國民黨總統參選人韓國瑜原訂今天也會出席，但因輕颱白鹿攪局，韓國瑜取消台中行程，改由夫人李佳芬出席，向在場人士表達謝意。

▲李佳芬出席台中縣山海屯聯誼會中秋節餐會，形容大選將是地方自治史上最慘烈一次。（圖／民眾提供）

李佳芬表示，現在打開電視，綠營大多數都在「黑韓」，簡直是「抹黑無上限、道德無下限！」他們已有心理準備，這次大選將是地方自治史上最慘烈的一次。

李佳芬針對日前遭媒體拍到，北市永康商圈協進會理事長李慶隆為保護她不要被推擠，十指緊扣卻遭韓黑攻擊，新聞更報得滿天飛。她似有所指地說，她每天被「黑」到笑容越來越少，因此常要韓國瑜講笑話來聽，韓也是信手拈來，講到讓她笑開來。大家都很擔心他們，所以她也告訴自己，一定要把心情恢復起來。

李佳芬表示，台中挺韓開第一槍，令整個陣營震撼，溫暖點滴在心頭。她來自雲林鄉下、韓國瑜出身台北眷村，都是基層民眾，參選是希望讓台灣民眾過好日子。

她認為，被黑沒關係，她告訴韓國瑜會買最好的洗面皂，「回家把臉洗一洗就好！」她會把韓國瑜身體照顧好，拜託大家幫韓拚選票。

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