標哥霸氣力挺：選情艱困才要接啊！　顏寬恒任韓競辦副執行長

▲顏寬恒接下韓國瑜競辦副執行長，表示將全力以赴。（圖／顏寬恒辦公室提供）

記者李忠憲／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室25日宣布新人事，立委顏寬恒將擔任競選辦公室副執行長，負責中台灣選舉事務及聯繫工作。顏寬恒對此表示，韓市長在去年九合一選舉幫台中藍營出很多力，回報是人之常情，他將全力以赴！

韓國瑜競選辦公室25日宣布新一波人事，立委顏寬恒與台南市黨部主委謝龍介將出任競辦副執行長，分別負責中台灣與南台灣的選舉事務。

▲台中縣山海屯聯誼會餐敘，李佳芬、顏清標與顏寬恒等人均出席。（圖／民眾提供）

顏寬恒中午出席台中縣山海屯聯誼會中秋節聯誼餐會時受訪表示，他相信，不但是他本人，所有台中國民黨黨員都會全力幫忙。去年九合一選舉，韓市長幫台中藍營出了很多力，回報是人之常情，只要競選總部有規劃，他一定全力以赴。

他說，韓國瑜最近全心全意投入防颱，兩人沒討論到選辦職務。8月初，他陪同台中市議會國民黨團到高雄為韓送暖，韓遇到他時有說「台中選舉要請你多幫忙！」當時認為，無論有無職務，全力支持韓國瑜的態度是非常明確。

尤其是現在不只是台中藍營挺韓，南投藍營也都在幫韓國瑜，彰化縣議長謝典霖前幾天也帶20多位議員到高雄挺韓。整個中台灣都動起來力挺韓國瑜，他有信心在2020拚出好成績。

另外，大甲鎮瀾宮董事長顏清標有人曾勸他，「韓選情不一定好，何必接競辦幹部，寬恒自己也要選立委阿！」但顏清標回說「選情艱困才要接啊！」

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