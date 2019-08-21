韓國瑜才說完「兩條件重啟核四」　侯友宜：核四是假議題

▲韓國瑜21日中午赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜21日中午受訪時表示若在安全無虞、人民同意的兩大條件下核四必須重啟。對此，新北市長侯友宜指出，核安永遠是他最重要的功課，但他說，「目前核四是個假議題」，因為燃料棒在2018年已運回美國，若要重啟需要龐大經費。

韓國瑜國政顧問總召張善政22日將前往高雄，率副總召杜紫軍、能源政策組顧問黃士修舉行核四等能源國政說明會，正式宣告韓國瑜的國政議題起跑。韓國瑜受邀台北市美國商會演講，會後重申如果有機會為中華民國服務，他一定會重啟核四，但有兩個前提，第一、人民同意。第二、安全無憂。

對此，侯友宜說，核四以現在的狀況來說，要再重新會花很多經費，對他來說一切還是以核安為最重要考量，從未改變他的態度；他之所以認為核四是個假議題，是因為燃料棒已經送出國，目前已經停役，但不論未來政府如何決策，核安永遠是他的最基本底線。

侯友宜強調，他目前為止全力拚市政，離選舉還早，拚選舉拼政治都不是他現階段要做的事情，他只想好好的把市長角色做好，讓市政一切順利；「所以談能源政策與新北有關係的，我會很清楚告訴新北市民，核能安全永遠是最重要的」。