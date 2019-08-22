快訊／韓國瑜有條件重啟核四　侯友宜：你有能力處理核廢料嗎？

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜表示若在安全無虞、人民同意的兩大條件下核四必須重啟。對此，新北市長侯友宜在當天說「核四是個假議題」之後，22日上午再度表示，面對核四現在實際狀況，燃料棒有一半已經回美國了，且核廢料「你有能力處理嗎？」

侯友宜說，政府面對困難要更加精進的做好，不是退卻、妥協；國家經濟不斷往前走最大的力量就是能源，中央能源政策要非常清楚，要不斷的盤點，「我不反對核電，我最憂慮的是缺電」，缺電了，什麼都沒有了，國家也沒有了。



他批評，檢視過去民進黨時代，把核四停工又復建，國民黨接手又封存，浪費民脂民膏，拿不出永續環境的對策，讓他非常痛心；更重要的，面對現在實際狀況，燃料棒有一半已經回美國了，還有面對核廢料「你有能力處理嗎？」，一定要面對事實，他不反對核電，但一定要在安全無虞、有能力處理核廢料，才能使用核能，沒有核安、沒有核電。

侯友宜說，政府一定要告訴民眾，「誰確保安全？誰負責營運？要浪費多少錢？防災救災的能力在哪？你來告訴民眾，我們都能做到，就沒問題」，但這些都沒有做到，就談重啟核四，就是個假議題。

侯友宜表示，不要面對問題，不把立場講清楚，中央面對能源政策，到底核電、再生能源、地熱等，「全台灣的能源地圖在哪？請講清楚！」，他強調，永續發展，大家面對能源問題要扛起責任，這才是人民要的，民意支持很重要，不要忘了，人民不支持又沒有上述能力，這些都是假議題，他強調自己是核安監督委員會的主任委員，經過七年了，期間他每一次詢問台電、經濟部都問不出答案，到現在核廢料還在新北！

在韓國瑜21日北上受訪時重申希望重啟核四之後，侯友宜下午就表示，核安永遠是他最重要的功課，但他說「目前核四是個假議題」，因為燃料棒在2018年已運回美國，要重啟需要龐大經費；此言論被視為他拒接新北市競總主委後再度槓上黨內提名人韓國瑜，引起政壇議論。

另外，韓國瑜國政顧問總召張善政中午將在高雄，率副總召杜紫軍、能源政策組顧問黃士修舉行核四等能源國政說明會，正式宣告韓國瑜的國政議題起跑，外界十分關注。





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

►超爽DER！點我現賺 2200