韓國瑜「晶晶體」挨轟！AmCham和ACC分不清　王淺秋：只是表達親切

記者洪靖宜、洪正達/高雄報導

台北市美國商會21日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講,韓國瑜演講過程中,中英文夾雜,被稱「晶晶體」演說,甚至又被臉書粉絲團「麵攤大叔」指出,主辦午宴的東道主是美國商會,但韓國瑜卻一再提及自己大學時代,在美僑俱樂部打工,點出「韓國瑜居然把AmCham和ACC兩個不同組織,混為一談,以為是同一個,狂扯唬爛,台下都是尷尬的微笑」。對此高市新聞局長王淺秋則說:「不可能混淆,讓氣氛輕鬆點。」



▲韓國瑜日前赴美國商會發表演講。(圖/記者屠惠剛攝)

韓國瑜受台北市美國商會邀請,21日前往台北參加專題演講,2分鐘的演講過程中,中英文夾雜,內容提及「38年前白天在大學唸書,晚上上班就在American Club(美僑俱樂部)當Security Guard(保安),白天是student(學生),晚上是American Club Security Guard(美僑俱樂部保安),「我的tuition fee,我的大學生活費都是American Chamber pay me!(美國商會幫我付)」。

但臉書粉絲團「麵攤大叔」卻指出,韓國瑜是受到美國商會( The American Chamber of Commerce in Taipei, 簡稱AmCham)的邀請,美國商會就是一個商業組織,不是吃飯喝酒餐飲娛樂社交的俱樂部。韓國瑜居然把AmCham和ACC兩個不同組織,混為一談,以為是同一個,狂扯唬爛,台下都是尷尬的微笑。

▲高市新聞局長王淺秋 。(圖/記者洪正達攝)

對於麵攤大叔的質疑,高市府新聞局長王淺秋則說「市長當然知道這兩者的差別,只是因為演講場合,跟美國商會代表們聊到這件事,美國商會的人很多都會在美僑俱樂部裡裡面聚會活動,只是表達親切的感覺,才講這個故事,一定不可能混淆,讓氣氛輕鬆點」。