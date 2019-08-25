韓國瑜「晶晶體」挨轟！AmCham和ACC分不清　王淺秋：只是表達親切

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

台北市美國商會21日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講，韓國瑜演講過程中，中英文夾雜，被稱「晶晶體」演說，甚至又被臉書粉絲團「麵攤大叔」指出，主辦午宴的東道主是美國商會，但韓國瑜卻一再提及自己大學時代，在美僑俱樂部打工，點出「韓國瑜居然把AmCham和ACC兩個不同組織，混為一談，以為是同一個，狂扯唬爛，台下都是尷尬的微笑」。對此高市新聞局長王淺秋則說：「不可能混淆，讓氣氛輕鬆點。」



▲韓國瑜日前赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜受台北市美國商會邀請，21日前往台北參加專題演講，2分鐘的演講過程中，中英文夾雜，內容提及「38年前白天在大學唸書，晚上上班就在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安），「我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me！（美國商會幫我付）」。

但臉書粉絲團「麵攤大叔」卻指出，韓國瑜是受到美國商會（ The American Chamber of Commerce in Taipei, 簡稱AmCham）的邀請，美國商會就是一個商業組織，不是吃飯喝酒餐飲娛樂社交的俱樂部。韓國瑜居然把AmCham和ACC兩個不同組織，混為一談，以為是同一個，狂扯唬爛，台下都是尷尬的微笑。

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪正達攝）

對於麵攤大叔的質疑，高市府新聞局長王淺秋則說「市長當然知道這兩者的差別，只是因為演講場合，跟美國商會代表們聊到這件事，美國商會的人很多都會在美僑俱樂部裡裡面聚會活動，只是表達親切的感覺，才講這個故事，一定不可能混淆，讓氣氛輕鬆點」。