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韓國瑜遭蔡英文監控？黨政人士：賴清德就是這樣被幹掉

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▲韓國瑜國政顧問記者會，韓國瑜到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜國政顧問記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿、羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團陣容17日下午正式公布，韓國瑜顧問團總召、前行政院長張善政記者會中指出，要總統蔡英文去媽祖、關公面前發誓有沒有監控韓國瑜。

韓國瑜在過年期間帶家人、幕僚去國外度假時打麻將被拍到。日前被爆出收受高雄頂級酒店政治獻金的高雄市議員林智鴻上週將「麻將照」發在臉書上，並批評韓國瑜說謊又賭博等言論。

韓國瑜看到照片後認為家人跟自己都被國家機器監控，此言一出卻被總統蔡英文、蘇貞昌連酸兩天「國家機器很忙，沒空管你」，選舉口水攻防戰就此展開。張善政就在記者會上表示，「我請蔡總統摸著良心，到媽祖、關公廟前說你有沒有打壓韓國瑜？今天公布名單後會不會納入監聽範圍？蔡總統你聽到我的話，請你到媽祖、關公面前發誓」。

黨政人士表示，在民進黨初選的時候，不管是賴清德的公開行程或是私下行程都遭到曝光，賴清德當時就曾抱怨受到國家機器監控，「賴清德就是這樣被蔡英文幹掉！」

該人士說，韓國瑜當高雄市長之後，由於是地方首長身份，大部分行蹤都是公開的，這也是為什麼韓國瑜不住官邸的原因，未料最後連私人住處都曝光；他指出，民進黨政府上台以來，毫不避諱用黨產會和促轉會等「國家機器」清算在野黨，並運用大量行政資源拚選舉，不只是韓國瑜，就連黨主席吳敦義的行蹤也早已無所遁形。

對此，行政院長蘇貞昌15日下午受訪時說「國家機器很忙，沒時間搞他」，總統蔡英文17日也表示，國家機器很忙，不會用來監控韓國瑜。從兩人回答問題的內容，看得出對這一項議題早有準備。

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,監控

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