百人顧問團成軍！韓國瑜：國家各個領域最精英分子組成

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜17日晚間召開國政顧問團名單，他在致詞表示，這一百位學者專家組成的顧問團 ，是現在國家各個領域最精英分子組成，張善政在一位一位聯繫他們的時候，才驚覺好多人擔心2020台灣的未來，好多學者專家很熱情想要投入服務台灣、貢獻台灣、保衛台灣，讓國家更好。

▲韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜表示，還有另外一百位顧問，因為有職務在身，不方便直接掛名，他們就專業領域，提供政策、想法給國政顧問團，彙整完畢之後，讓候選人團隊跟海內外團隊說清楚準備完成什麼目標。

他也稱讚張善政有劃時代突破，所有傳統、大型選舉都會出白皮書，除了白皮書跟國家政策之外，如何化為行動、跟各行各業結合，這才是最重要的。

韓國瑜指出，他的目標的是八個字「人民安全，台灣有錢」回首3年半，總統蔡英文帶領民進黨執政，也是八個字「台灣危險，人民貧窮」，台灣情況越來越令人擔心，在國際上打不開，兩岸緊張、對峙，新南向政策交不出不及格的成績單。

他強調，內部不管是藍綠之間、社會各階層之間，都看的到每一個階層、百工百業都在憂鬱，蔡英文到現在沒辦法說服人民，如何扭轉「台灣危險，人民貧窮」，蔡英文要說清楚，還要說明給民進黨善良的選民聽。

韓國瑜說，未來國政顧問團一定會把更多政策搬出來，他也拜託台灣各界，不要淪為口水戰，回到公共政策面，能夠真正扎扎實實回到國家政策上論辯，不要淪為無聊口水戰。

▲韓國瑜國政顧問記者會，韓國瑜到場。（圖／記者林敬旻攝）